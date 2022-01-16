Музыкант из группы «Нож для Фрау Мюллер» сломал ногу из-за гололедицы в Петербурге

«Сломался», — написал он в своём Facebook 16 января. На фотографии — нога в гипсе. Судя по обстановке в кадре, фото сделано в травмпункте.



Корреспонденту «Фонтанки» музыкант пояснил, что поскользнулся и упал на выходе из бара Branch Garage на улице Печатника Григорьева, напротив «Грибоедова».

— Олег, что вы думаете про уборку города?

— Да, город не убирают. Знакомые из Москвы просто в шоке были. И меня бесит гололедица.

— Можете припомнить такое в прошлом?

— Ну, последние пару лет — это жуть какая-то…



— Будете требовать сатисфакции? Если да, то от кого?

— Нет, не буду. С кого тут, что можно требовать…

— Как справляться-то с этим? Ждать весны?

— Наверное, только так.

Олег «Гитаракула» Гитаркин родился в 1970 году. Гитарист, композитор, выходец из легендарного клуба «Там-Там». Лидер группы Messer Chups. Участник группы «Нож для Фрау Мюллер». НДФМ уже не существует, но группа узнаваема благодаря активной ротации на радио и музыкальных каналах на рубеже веков. Ранние работы музыканта были ближе к хардкору, грайнд-кору, панк-року и сайкобили. В 90-е увлекался семплированием и электроникой, но с середины нулевых Messer Chups становится главным детищем Гитаркина. Шоу группы сопровождается видеорядом из нарезки ретро-фильмов ужасов и ранней фантастики.

Олег Гитаркин (крайний справа) вместе с лидером группы «Браво» Евгением Хавтаном и басисткой Messer Chups Светланой Нагаевой Фото: Svetlana Zombierella Nagaeva / Facebook Поделиться Поделиться







В последние дни из-за сильной гололедицы в Петербурге резко выросло число травмированных пешеходов. Загрузка обоих травматологических отделений НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге превышает норму в полтора раза из-за погодных условий, сообщил 13 января директор НИИ Вадим Мануковский. Например, в Колпино девочка поскользнулась и травмировала позвоночник.



Лучшее средство передвижения по Петербургу в эти дни, как выяснила «Фонтанка», коньки.



На этом фоне музыкант Сергей Шнуров внезапно опубликовал новый видеоклип неоднократно распущенной группы «Ленинград». «Был к начальству я лоялен, а теперь пусть в *** идут», — поёт Шнуров в жилетке сотрудника коммунальной службы на фоне переполненных помойных баков. Рефреном в песне «Пока так», помимо матов, звучат риторические вопросы: «А бегловская лопата, где и что она гребёт?»