«Каток» на Банном мосту и набережной привели в порядок после фигурного катания от «Фонтанки». Правда, не целиком

Как показала проверка, Банный мост и часть набережной Пряжки, где накануне успел проехать на коньках корреспондент «Фонтанки», 16 января проходимы и для пешеходов без спецсредств. Наледь с переправы отбивали три экскаватора, окрестности посыпали песком, поделились наблюдениями жители в паблике «Добрососедство Коломны».
Часть набережной, куда не проехали даже на коньках, и соседний Бердов мост, где прокатиться не рискнули, продолжили блестеть льдом. Дворник с ломом до него не добрался. Песком мост посыпали сами жители, которые не выдержали «ледяной пустыни», закупили «антискользин» и в воскресенье раздавали его всем желающим спасать улицы и ноги пешеходов.