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«Каток» на Банном мосту и набережной привели в порядок после фигурного катания от «Фонтанки». Правда, не целиком

Обледеневшую набережную реки Пряжка в Адмиралтейском районе Петербурга расчистили и посыпали песком ответственные службы. Внимание оказалось избирательным.

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Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
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Как показала проверка, Банный мост и часть набережной Пряжки, где накануне успел проехать на коньках корреспондент «Фонтанки», 16 января проходимы и для пешеходов без спецсредств. Наледь с переправы отбивали три экскаватора, окрестности посыпали песком, поделились наблюдениями жители в паблике «Добрососедство Коломны».

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Часть набережной, куда не проехали даже на коньках, и соседний Бердов мост, где прокатиться не рискнули, продолжили блестеть льдом. Дворник с ломом до него не добрался. Песком мост посыпали сами жители, которые не выдержали «ледяной пустыни», закупили «антискользин» и в воскресенье раздавали его всем желающим спасать улицы и ноги пешеходов.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

mavar
О, удивили! Попытайтесь пройти по Учительской...
orlovandrei1986
от Бадаева до Дальневосточного во дворах сплошной каток и куча наледи - никто не убирает....
лёд на Союзном, на Еремеева, на Коллонтай...
dragvs
Далеко ходить не надо, в прошлый понедельник по Большому проспекту ПС нельзя было пройти, сплошной каток.
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