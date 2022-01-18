«Не хочу, чтобы другие падали». В центре Петербурга мужчина на костылях посыпал тротуар песком

Беглов, как градоначальник- ты просто днище!!! Сначала 86-летняя колет лед около своей парадной, потом обычные граждане покупают песок и раздают его людям, для посыпалки улиц, чтобы люди не падали,а, теперь, апофеоз!!!- мужчина на костылях посыпает тротуар песком. Беглов, я, тебе ,лично, советую оторви свою пятую точку от кресла и пройдись, если конечно сможешь по улицам. Конечно, из окна персонального кабинета и членовоза видны только проблемы со здоровьем горожан, а если точнее, то проблемы с цифрами наверх, о том как ты заботишься о нашем самочувствии, только уверяю тебя, что горожанин, может и не дойти до другого горожанина, который может быть больным, ведь на его пути два твоих союзника- гололед по всему городу и помойка, которую вы пытаетесь ликвидировать наименьшими затратами, при этом повысив тариф на 25 %, ведь ты же в долях НЭО