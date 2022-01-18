«Не хочу, чтобы другие падали». В центре Петербурга мужчина на костылях посыпал тротуар песком

Мужчина делал дорогу более удобной для передвижения утром 18 января на углу улиц Моховой и Пестеля. По его словам, он живет рядом и не хочет, чтобы другие падали.

О том, как сложно стало ходить по улицам Петербурга, «Фонтанка» рассказывала — и даже показывала, как добраться до работы на коньках.

Горожане тоже встают на коньки и берут уборку в свои руки.

