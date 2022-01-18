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«Не хочу, чтобы другие падали». В центре Петербурга мужчина на костылях посыпал тротуар песком

В центре Петербурга корреспонденту «Фонтанки» встретился горожанин, который самостоятельно посыпал обледеневший тротуар песком. Мужчина с травмированной ногой передвигался на костылях, рискуя упасть, но это не остановило его от похода к опасному участку.

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Мужчина делал дорогу более удобной для передвижения утром 18 января на углу улиц Моховой и Пестеля. По его словам, он живет рядом и не хочет, чтобы другие падали.

О том, как сложно стало ходить по улицам Петербурга, «Фонтанка» рассказывала — и даже показывала, как добраться до работы на коньках.

Горожане тоже встают на коньки и берут уборку в свои руки.

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Комментарии (16)

ДуремарСПб.
Как мы мужика за экстремизм не закрыли.
261182581
Беглов, как градоначальник- ты просто днище!!! Сначала 86-летняя колет лед около своей парадной, потом обычные граждане покупают песок и раздают его людям, для посыпалки улиц, чтобы люди не падали,а, теперь, апофеоз!!!- мужчина на костылях посыпает тротуар песком. Беглов, я, тебе ,лично, советую оторви свою пятую точку от кресла и пройдись, если конечно сможешь по улицам. Конечно, из окна персонального кабинета и членовоза видны только проблемы со здоровьем горожан, а если точнее, то проблемы с цифрами наверх, о том как ты заботишься о нашем самочувствии, только уверяю тебя, что горожанин, может и не дойти до другого горожанина, который может быть больным, ведь на его пути два твоих союзника- гололед по всему городу и помойка, которую вы пытаетесь ликвидировать наименьшими затратами, при этом повысив тариф на 25 %, ведь ты же в долях НЭО
Типичный Димон
Ничего, найдут и на него управу...
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