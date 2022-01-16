Последовали примеру «Фонтанки». Пешеходы в Петербурге начали вставать на коньки

Совсем не обязательно ехать на платные катки, чтобы насладиться зимним катанием.
«На Парфеновской улице, которую осенью открывал Беглов, спустя полгода можно кататься на коньках», — рассказывает читатель «Фонтанки» Евгений.
Движение по новому участку Парфеновской улицы от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы было открыто 1 сентября 2021 года.
15 января корреспондент «Фонтанки» проехался на коньках по Банному мосту и по набережной Пряжки в Адмиралтейском районе. Сегодня их посыпали песком.
Иногда городские службы проявляют чрезмерное рвение. Например, на Наличной улице засыпали детские горки, так что кататься на санках там больше нельзя.