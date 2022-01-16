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Последовали примеру «Фонтанки». Пешеходы в Петербурге начали вставать на коньки

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Совсем не обязательно ехать на платные катки, чтобы насладиться зимним катанием.

«На Парфеновской улице, которую осенью открывал Беглов, спустя полгода можно кататься на коньках», — рассказывает читатель «Фонтанки» Евгений.

Фото: читатель «Фонтанки» Евгений
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Движение по новому участку Парфеновской улицы от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы было открыто 1 сентября 2021 года.

15 января корреспондент «Фонтанки» проехался на коньках по Банному мосту и по набережной Пряжки в Адмиралтейском районе. Сегодня их посыпали песком.

Иногда городские службы проявляют чрезмерное рвение. Например, на Наличной улице засыпали детские горки, так что кататься на санках там больше нельзя.

Фото: читатель «Фонтанки» Евгений

В Петербурге на этой неделе в связи с оттепелью усилилась гололедица, число пострадавших резко выросло. Травмы получают и дети, и взрослые, в том числе известные петербуржцы. Жители Коломны решили взять дело в свои руки: купили песка и сами посыпали улицы.

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