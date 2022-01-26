«Нам нужны лекарства и продукты». Инвалид-колясочник не дождался уборки снега и сам взялся за лопату

Проблемы с сугробами и уборкой снега беспокоят не только петербуржцев, возникают они и на юге страны. Житель Краснодара, инвалид-колясочник Юрий Старжинский решил справляться самостоятельно, ведь иначе ему не добраться до магазина и аптеки.



Видео, как мужчина расчищает себе дорогу к автомобилю, накануне опубликовала его супруга Людмила в TikTok. У женщины те же проблемы со здоровьем. По ее словам, ей с мужем пришлось две недели сидеть дома из-за снегопада.

