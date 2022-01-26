«Нам нужны лекарства и продукты». Инвалид-колясочник не дождался уборки снега и сам взялся за лопату

Проблемы с сугробами и уборкой снега беспокоят не только петербуржцев, возникают они и на юге страны. Житель Краснодара, инвалид-колясочник Юрий Старжинский решил справляться самостоятельно, ведь иначе ему не добраться до магазина и аптеки.
Видео, как мужчина расчищает себе дорогу к автомобилю, накануне опубликовала его супруга Людмила в TikTok. У женщины те же проблемы со здоровьем. По ее словам, ей с мужем пришлось две недели сидеть дома из-за снегопада.
@likastark Мы со всем справимся ❤️ #инвалидымогутвсе #богемныйюрок @yus2rus ♬ оригинальный звук - Юлия
«Какова цель? Добраться до машины. Нам нужны лекарства, продукты. Если здоровый человек может пройти по снегу, то мы на инвалидных колясках по снегу пройти не можем», — говорит Людмила.
В комментариях пользователи пристыдили соседей и коммунальщиков, которые не спешили прийти на помощь. Один неравнодушный человек нашелся, но в итоге он сломал лопату.
@likastark Ответ пользователю @user845529147 ♬ оригинальный звук - Людмила Старжинская
В мэрии Краснодара 26 января заявили изданию «Подъем», что расчисткой придомовых территорий занимаются собственники, а во дворах многоквартирных домов это обязаны делать управляющие компании. Составлено более 100 протоколов по факту плохой уборки.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о 34-летнем петербуржце Виталии, который на костылях посыпал обледеневший тротуар песком на углу улиц Моховой и Пестеля. Мужчина говорил, что не хочет, чтобы падали другие. О том, как жители города на Неве берут ситуацию с уборкой улиц в свои руки, читайте здесь.