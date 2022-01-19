«Ничего такого не сделал, а тут такой ажиотаж». Герой на костылях стал знаменитым после публикации «Фонтанки» о борьбе с гололедом

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
«Я с утра проснулся, а мне коллеги, друзья, соседи присылают ваш материал. Много кто звонил даже: «Смотри, тут ты!» Конечно, я удивился: ничего такого не сделал, а тут такой ажиотаж», — рассказал петербуржец 19 января «Фонтанке».
Травма мужчины с гололедом не связана — объясняет, что она старая, производственная. По словам Виталия, таких героев, как он, у них во дворе много: берут песок, который закупает ТСЖ, и посыпают лед. «Город не чистит, а люди, видим, падают. Посыпаю и я, и коллеги — очень много народу», — отмечает он.
«Уборка у нас в городе с каждым годом все хуже и хуже. Поставил бы ей -5 баллов. В моей ситуации [на костылях] мне пришлось почти совсем отказаться от прогулок — скользко невероятно, даже сходить в магазин — целая проблема. А так у меня весь центр Петербурга — любимое место: люблю Малую Садовую, Таврический, гуляю с дочкой», — делится Виталий.
О добром деле Виталия «Фонтанка» рассказывала накануне. Он с ведром в руках посыпал песком дорогу на углу улиц Моховой и Пестеля, объяснив, что не хочет, чтобы другие падали. При этом мужчина оказался далеко не первым, кто решил взять уборку города в свои руки.