«Ничего такого не сделал, а тут такой ажиотаж». Герой на костылях стал знаменитым после публикации «Фонтанки» о борьбе с гололедом

«Я с утра проснулся, а мне коллеги, друзья, соседи присылают ваш материал. Много кто звонил даже: «Смотри, тут ты!» Конечно, я удивился: ничего такого не сделал, а тут такой ажиотаж», — рассказал петербуржец 19 января «Фонтанке».



Травма мужчины с гололедом не связана — объясняет, что она старая, производственная. По словам Виталия, таких героев, как он, у них во дворе много: берут песок, который закупает ТСЖ, и посыпают лед. «Город не чистит, а люди, видим, падают. Посыпаю и я, и коллеги — очень много народу», — отмечает он.

