FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
76.87р87.13р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

«Ничего такого не сделал, а тут такой ажиотаж». Герой на костылях стал знаменитым после публикации «Фонтанки» о борьбе с гололедом

«Фонтанка» рассказывала о целеустремленном петербуржце, который с травмированной ногой посыпал обледеневший тротуар песком. Виталию 34 года, он работает в ТСЖ и считает, что «ничего такого не сделал» — просто помогал городу стать немного удобнее для передвижения.

6
Печать

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«Я с утра проснулся, а мне коллеги, друзья, соседи присылают ваш материал. Много кто звонил даже: «Смотри, тут ты!» Конечно, я удивился: ничего такого не сделал, а тут такой ажиотаж», — рассказал петербуржец 19 января «Фонтанке».

Травма мужчины с гололедом не связана — объясняет, что она старая, производственная. По словам Виталия, таких героев, как он, у них во дворе много: берут песок, который закупает ТСЖ, и посыпают лед. «Город не чистит, а люди, видим, падают. Посыпаю и я, и коллеги — очень много народу», — отмечает он.

«Уборка у нас в городе с каждым годом все хуже и хуже. Поставил бы ей -5 баллов. В моей ситуации [на костылях] мне пришлось почти совсем отказаться от прогулок — скользко невероятно, даже сходить в магазин — целая проблема. А так у меня весь центр Петербурга — любимое место: люблю Малую Садовую, Таврический, гуляю с дочкой», — делится Виталий.

О добром деле Виталия «Фонтанка» рассказывала накануне. Он с ведром в руках посыпал песком дорогу на углу улиц Моховой и Пестеля, объяснив, что не хочет, чтобы другие падали. При этом мужчина оказался далеко не первым, кто решил взять уборку города в свои руки.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

ДуремарСПб.
На костылях этой зимой в Питере должен ползать Сбеглов.
Brit
В ТСЖ могут работать только люди без совести. Может, посыпая песочек, герой пытается замаливать грехи перед соседями.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний