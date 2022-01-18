«Мы перестали ждать, когда сосед разбил лицо». Петербуржцы берут уборку города в свои руки

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Первыми были жители Коломны. Соседи закупили пять мешков песка по 50 кг каждый, раздавали его всем желающим. Петербуржцы целыми семьями выходили с ведрами и посыпали заледенелые тротуары. С песком прошлись по Бердову мосту, посыпали дворы, Английский проспект, подходы к почте.

«Как жаловаться, так все горазды. Как какая-нибудь проактивная позиция, так не так уж и много желающих», — с легкой улыбкой ворчала молодая женщина, насыпая песок в вёдра.

Деньги на песок — с продажи пива «Коломенский портер». Его варит один из соседей. Пенное продают в местных барах, а часть прибыли уходит на благоустройство округа и на восстановление местных достопримечательностей.



Жители объединённого двора из домов 50 на Марата и 36 на Разъезжей сами вычистили дорожку от арки до арки. Выйти на уборку их заставила травма соседа. Мужчина неудачно поскользнулся, у него диагностировали сотрясение мозга.

«У нас есть соседский чат, мы дружные соседи. Сами благоустраиваем двор, цветы сажаем. Мы перестали ждать, когда сосед разбил лицо, на ночь засыпали солью, чтобы все уже разъело и потом днём пошли зачищать до асфальта», — рассказала «Фонтанке» Полина.

Коллектив во дворе собрался преимущественно женский. На борьбу с гололёдом петербурженки вышли с лопатами, совками и одним ломиком. Последний инструмент заточил сосед с инвалидностью. Мужчина по состоянию здоровья не может присоединиться к уборке, но всё равно внёс свою лепту.

Дамы с лопатами и ломом не остались незамеченными. К процессу присоединился доставщик еды. «Он доставил кому-то еду, стал уходить, потом вернулся и спросил: «Можно я вам помогу? Ну не могу я на это смотреть». Мужская сила, конечно, сделала огромную часть, одни мы тут тюкали до сегодняшнего дня», — отметила Полина.

Петербурженка Елена обработала солью подход к своей парадной на Кирочной улице. Ледяная дорога особенно опасна для пенсионеров. «У меня мама после перелома, ей тяжело ходить. Ей одной не пройти, надо помогать. В том году были перелом и операция, и сейчас она снова боится упасть, — отметила горожанка. — Посыпали солью, потому что невозможно было выйти».



предоставлено Еленой / @Lecuprum

Ещё одной героиней этой зимы стала пенсионерка из дома на Гатчинской улице. Пост о ней в прошлую субботу опубликовали в сообществе «Петроградская диаспора»: «Проходила днем по Гатчинской, у входа в парадную очень пожилая дама ломиком отбивает лёд. Она рассказала, что утром, выходя из парадной, упала. Пошла в жилконтору — ей выдали ломик, и вот она выдалбливает лёд, чтобы не упасть снова. А даме этой 86 лет».

Фото: Скриншот поста в паблике « Петроградская диаспора » / Facebook.com Поделиться Поделиться







Соседи пенсионерку знают как бабушку Тамару. Она следит за чистотой парадной и по собственной инициативе регулярно моет лифт. В ЖКС № 2 Петроградского района «Фонтанке» уточнили, что официально бабушке Тамаре десятикилограммовый лом никто не выдавал. Рабочие убирали территорию двора-колодца, расположенного по соседству. Старушка якобы заметила отложенный в сторону инструмент, воспользовалась им и вернула назад.



Вдохновленная постом о бабушке петербурженка Марфа отправилась на уборку Малой Посадской улицы. «Вышла убирать тротуар. Не особо преуспела — ломика нет, а лопатой удалось очистить 3 кусочка каждый по одному квадратному метру в лучшем случае. Но прохожие говорили: «Спасибо», — рассказала она «Фонтанке». — Вчера специально прошла из конца в конец Малой Посадской улицы, увидела двух мужиков с ломом и лопатой во флуоресцентных жилетках. Немного успокоилась: они хотя бы существуют!» Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

