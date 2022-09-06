Петербург вложится в строительство пункта для плавления снега. Год назад город подарил две снегоплавилки Красноярску

К 2024 году на улице Руставели, 31, корпус 4, литера А появится новый снегоплавильный пункт. Об этом «Фонтанке» 6 сентября после нулевых чтений бюджета в Законодательном собрании рассказал глава комитета по энергетике Станислав Протасов.

По его словам, пока неясно, сколько на это потратит город, в следующем году планируется начать проектирование. Однако пункт не будет мешать горожанам — вокруг этого места нет жилой застройки.



В ходе бюджетных слушаний депутаты уточнили у чиновника, зачем городу понадобилась новая снегоплавильная станция, ведь буквально год назад правительство Петербурга подарило Красноярску два финских мобильных снегоплавильных пункта. Однако, по словам Протасова, это разные вещи: «Мы говорим о строительстве стационарной станции для плавления снега. Там же были мобильные пункты — они не подошли городу. Они стояли на Дворцовой площади, были на газу, его сжигание было громким, а канализация не справлялась с талыми водами», — сказал глава комитета.

