FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -7
77.82р86.64р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Дамоклов меч над центром Петербурга. «Фонтанка» присмотрелась, что нависло над головами горожан

Погода и нечищеные крыши превратили центр Петербурга в зимнюю сказку, которая в любой момент может обернуться зимним хоррором.

10
Печать
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Корреспондент «Фонтанки» днем 31 января прогулялся по улицам в центре Петербурга, внимательно вглядываясь в крыши. Почти под каждой нависла ледяная угроза. Опасные места когда-то были огорожены, но сейчас там лишь оборванные сигнальные ленты месячной давности.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Наиболее выразительные экземпляры сосулек выросли на домах Потемкинской (7 и 5) и Фурштатской (43, 41, 39, 35, 46, 42 и 40) улиц, доме 17 по проспекту Чернышевского, доме 21 по Литейному проспекту, на улице Пестеля, 27 и улице Восстания, 53, домах в Манежном переулке (5, 7, 14, 13 и 16), улицах Чайковского (54, 56, 77 и 83) и Радищева (38, 40, 42, 44). А больше всего отличилась Кирочная улица, там особо выдающимися сосульками могут похвастать больше десятка домов: 15, 24, 11, 4, 1, 30, 23, 25, 27, 40 и 31.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

chip1
Есть повод для еще одной песни от Шнура.
Alex000
Красота. Неописуемая. Рафинированная смерть.
Abu-Denis
"Валентина Ивановна, где лазеры?!"

Она только глаголом может, по-пушкински. Глаголом жжет, аж уши вянут.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний