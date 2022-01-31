Дамоклов меч над центром Петербурга. «Фонтанка» присмотрелась, что нависло над головами горожан

Корреспондент «Фонтанки» днем 31 января прогулялся по улицам в центре Петербурга, внимательно вглядываясь в крыши. Почти под каждой нависла ледяная угроза. Опасные места когда-то были огорожены, но сейчас там лишь оборванные сигнальные ленты месячной давности.
Наиболее выразительные экземпляры сосулек выросли на домах Потемкинской (7 и 5) и Фурштатской (43, 41, 39, 35, 46, 42 и 40) улиц, доме 17 по проспекту Чернышевского, доме 21 по Литейному проспекту, на улице Пестеля, 27 и улице Восстания, 53, домах в Манежном переулке (5, 7, 14, 13 и 16), улицах Чайковского (54, 56, 77 и 83) и Радищева (38, 40, 42, 44). А больше всего отличилась Кирочная улица, там особо выдающимися сосульками могут похвастать больше десятка домов: 15, 24, 11, 4, 1, 30, 23, 25, 27, 40 и 31.