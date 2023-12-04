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    Проверка уборки придомовых территорий в Петербурге выявила нарушения почти в половине случаев

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    Жилищные инспекторы за неделю обошли чуть меньше девяти сотен адресов в Петербурге и почти в половине из них нашли нарушения по части зимней уборки. К проверкам присоединится прокуратура.

    С 26 ноября государственные жилищные инспекторы Петербурга проверили содержание придомовых территорий жилищного фонда по 889 адресам. Осмотры проводят ежедневно, в том числе в выходные. Нарушения выявили по 403 адресам, то есть на 45% проверенных участков, сообщает 4 декабря пресс-служба Государственной жилищной инспекции Петербурга. В основном это были несвоевременная уборка от снега и наледи выходов из подъездов, проездов и тротуаров, а также не принятые вовремя меры для устранения скользкости на придомовой территории.

    «Проверки инспекции будут продолжены, в том числе с участием представителей прокуратуры. К нарушителям будут применены административные меры», — отмечают в инспекции, добавляя, что всем управляющим организациям следует немедленно принять меры для устранения нарушений возле многоквартирных домов.

    На минувшей неделе Государственная административно-техническая инспекция Петербурга отчиталась о проверках уборки крыш и территорий нежилых зданий, в том числе крупных отелей, бизнес-центров и магазинов в центре города. Было выявлено 57 нарушений. Также к вечеру 1 декабря специалисты ГАТИ осмотрели 299 городских объектов и на 108 выявили нарушения правил зимней уборки, 25 нарушений были оперативно устранены.

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    ПетербургУборка снегаЖилищная инспекция
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