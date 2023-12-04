Проверка уборки придомовых территорий в Петербурге выявила нарушения почти в половине случаев

Жилищные инспекторы за неделю обошли чуть меньше девяти сотен адресов в Петербурге и почти в половине из них нашли нарушения по части зимней уборки. К проверкам присоединится прокуратура.



С 26 ноября государственные жилищные инспекторы Петербурга проверили содержание придомовых территорий жилищного фонда по 889 адресам. Осмотры проводят ежедневно, в том числе в выходные. Нарушения выявили по 403 адресам, то есть на 45% проверенных участков, сообщает 4 декабря пресс-служба Государственной жилищной инспекции Петербурга. В основном это были несвоевременная уборка от снега и наледи выходов из подъездов, проездов и тротуаров, а также не принятые вовремя меры для устранения скользкости на придомовой территории.