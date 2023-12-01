ГАТИ заглянула в лицо бизнесу и нашла снежную шапку на 5-звездочной гостинице и сугробы перед БЦ на Литейном

Собственники зданий и территорий, по правилам благоустройства, обязаны чистить от снега кровлю своих зданий и территорию на прилегающих пяти метрах. Государственная административно-техническая инспекция Петербурга в последний день осени проверила заснеженность крупных отелей, бизнес-центров и магазинов в Центральном и Адмиралтейском районах города.

Непорядок нашли на первом же по маршруту объекте: на крыше пятизвездочного гостиничного комплекса на Большой Морской улице, 39, заметили свисающие комья снега, сообщает пресс-служба ГАТИ 1 декабря. Судя по фото, речь идет о гостинице «Англетер» по соседству с «Асторией».

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Следующим проверили бизнес-центр на Литейном проспекте, 26. По этому адресу располагается БЦ «Преображенский двор». Крыша там была почищена в ночь на 30 ноября, однако утром после нее остались неубранные сугробы у входа. Не проведенную вовремя расчистку тротуара тоже вписали в нарушения.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Впрочем, это не самые большие снежные шапки и сугробы, что видели петербуржцы на улицах города за последние дни. Отличниками по уборке оказались сотрудники отеля в переулке Антоненко, 2, вычистившие всю прилегающую территорию до гранитной плитки, и гостиниц на Почтамтской улице, 4, и Вознесенском проспекте, 6, вовремя очистившие кровли и проходы к зданиям от снега. После мониторинга более 30 нарушителей оперативно устранили недочеты, вызвавшие замечания инспекторов, добавили в ведомстве.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Всего с начала снегопадов ГАТИ проверила в Петербурге 423 крыши нежилых зданий и прилегающие к ним территории. Нарушения нашли на 55 объектах. По всем случаям проводят профилактические мероприятия, а владельцам зданий объявляют предостережения. До полного устранения нарушений объекты оставляют на контроле.

В Приморском районе 29 ноября расчисткой территории от снега занимались библиотекари. Сотрудницы утверждали, что вышли на уборку по собственной инициативе, для «сближения коллектива». Лопаты подвезли из ГУЖА.