Улыбаемся и пашем. В Петербурге библиотекари вышли убрать снег, чтобы сблизиться

Жители Приморского района Петербурга наблюдали 29 ноября за работой библиотекарей. Только в этот раз хранители книг работали не внутри здания, а снаружи. О необычном оживлении на Богатырском проспекте, 9, «Фонтанке» сообщила читательница.



Женщины и девушки работали лопатами, как настоящие дворники. Посмотреть на их труд, кстати, можно в районном паблике. Сотрудницы библиотеки имени Салтыкова-Щедрина уверяют, что вышли убирать снег по своей инициативе и воспринимают уборку как тимбилдинг (мероприятие для сплочения коллектива). Кто мы такие, чтобы им не верить? На всякий случай мы решили уточнить у главы района, действительно ли библиотекари руководствовались собственной инициативой, а не поручением, спущенным сверху.

