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    Улыбаемся и пашем. В Петербурге библиотекари вышли убрать снег, чтобы сблизиться

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    Жители Приморского района Петербурга наблюдали 29 ноября за работой библиотекарей. Только в этот раз хранители книг работали не внутри здания, а снаружи. О необычном оживлении на Богатырском проспекте, 9, «Фонтанке» сообщила читательница.

    Женщины и девушки работали лопатами, как настоящие дворники. Посмотреть на их труд, кстати, можно в районном паблике. Сотрудницы библиотеки имени Салтыкова-Щедрина уверяют, что вышли убирать снег по своей инициативе и воспринимают уборку как тимбилдинг (мероприятие для сплочения коллектива). Кто мы такие, чтобы им не верить? На всякий случай мы решили уточнить у главы района, действительно ли библиотекари руководствовались собственной инициативой, а не поручением, спущенным сверху.

    «Часть сотрудников библиотеки Салтыкова-Щедрина проявили инициативу и обратились в ГУЖА, чтобы помочь в дополнительной уборке двора у этой библиотеки. В ГУЖА эту инициативу поддержали и привезли инвентарь.

    Сотрудники сказали, что таким образом они провели мероприятие по сближению коллектива, сделали двор у своей библиотеки ещё чище. Внесли свой вклад в общее дело», — так прокомментировал действия библиотекарей глава района Алексей Никоноров.

    После первых мощных снегопадов с улиц Петербурга вывезли более 25 тысяч кубов снега. В среду с последствиями непогоды сражались почти тысяча машин и столько же дворников. Об уборке отчитывались все районы и даже некоторые комитеты, например комитет по культуре. В Смольном рассказали, что снег убрали даже с крыши Исаакиевского собора.

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    СнегУборка снега в Петербурге
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

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