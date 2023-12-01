«Чаще поднимайте голову». Зима развесила опасности над головами петербуржцев

С наступлением холодов и приходом снегопадов на улицах Петербурга стоит смотреть не только по сторонам, но и наверх. Нависшей над головами петербуржцев опасностью горожане делятся в соцсетях.



На Невском проспекте над тротуарами в разных концах улицы нависли большие сосульки. Одна наросла на карнизе дома 4 в районе пятого этажа. Читатель «Фонтанки» Александр заметил ее около 10 часов утра 1 декабря.