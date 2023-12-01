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    «Чаще поднимайте голову». Зима развесила опасности над головами петербуржцев

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    С наступлением холодов и приходом снегопадов на улицах Петербурга стоит смотреть не только по сторонам, но и наверх. Нависшей над головами петербуржцев опасностью горожане делятся в соцсетях.

    На Невском проспекте над тротуарами в разных концах улицы нависли большие сосульки. Одна наросла на карнизе дома 4 в районе пятого этажа. Читатель «Фонтанки» Александр заметил ее около 10 часов утра 1 декабря.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Александр
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    Вторая, шире и больше, выросла на карнизе крыши дома 122 по Невскому проспекту, пишет участник группы «Мегаполис+» Антон.

    А на крыше здания бизнес-центра «Ленинград» на Малом проспекте В.О, 58 читатель «Фонтанки» заметил шапку снега, грозившую вот-вот упасть. «Чаще поднимайте голову, опасно», — добавил он.

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    Фото появились и в соцсетях, а некоторое время спустя на этой крыше заметили человека с лопатой, убиравшего опасную снежную шапку.

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    Фото: Читатель «Фонтанки» Александр

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