В Петербурге снежно и морозно. Посмотрите, как сейчас выглядит центр города

В последний день календарной осени в Санкт-Петербурге много снега и немного морозно, около -3... -5 градусов. Фотограф «Фонтанки» в четверг, 30 ноября, запечатлел как выглядит центр города: Неву сковал лёд, работают городские службы, а петербуржцы куда-то спешат по заснеженным улицам.
Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждает, что сегодня во второй половине дня в городе пойдет умеренный снег. В МЧС петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий: ожидается снег, в отдельных районах метель, а на дорогах будет сложная обстановка.