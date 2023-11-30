    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, с-в

    754мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.88eur97.65

    В Петербурге снежно и морозно. Посмотрите, как сейчас выглядит центр города

    4412
    15 комментариев

    В последний день календарной осени в Санкт-Петербурге много снега и немного морозно, около -3... -5 градусов. Фотограф «Фонтанки» в четверг, 30 ноября, запечатлел как выглядит центр города: Неву сковал лёд, работают городские службы, а петербуржцы куда-то спешат по заснеженным улицам.

    ПоделитьсяПоделиться

    Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

    ПоделитьсяПоделиться

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждает, что сегодня во второй половине дня в городе пойдет умеренный снег. В МЧС петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий: ожидается снег, в отдельных районах метель, а на дорогах будет сложная обстановка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Фотограф ФонтанкиПетербург
    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close