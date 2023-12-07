Беглов заявил, что жилищные агентства справились с уборкой снега в Петербурге удовлетворительно

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал уборку города от снега. По его словам, жилищные агентства справились с первыми снегопадами удовлетворительно.
«Действия районных жилищных агентств считаю удовлетворительными: залп был серьезный, весь город сразу убрать невозможно», — сказал губернатор 7 декабря в эфире
Беглов добавил, что городу сейчас не хватает 6 тысяч работников ЖКХ. Кроме того, по его словам, город пока контролирует лишь
Ранее сообщалось, что жилищные инспекторы за неделю обошли чуть меньше девяти сотен адресов в Петербурге и почти в половине из них нашли нарушения по части зимней уборки. К проверкам присоединится прокуратура.