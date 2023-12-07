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    Беглов заявил, что жилищные агентства справились с уборкой снега в Петербурге удовлетворительно

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал уборку города от снега. По его словам, жилищные агентства справились с первыми снегопадами удовлетворительно.

    «Действия районных жилищных агентств считаю удовлетворительными: залп был серьезный, весь город сразу убрать невозможно», — сказал губернатор 7 декабря в эфире телеканала 78. Беглов заметил, что количество жалоб на уборку Красносельского района снизилось в три раза по сравнению с прошлым годом. «Хорошо справились Кронштадт, Пушкин, но есть и справедливые нарекания в других районах».

    Беглов добавил, что городу сейчас не хватает 6 тысяч работников ЖКХ. Кроме того, по его словам, город пока контролирует лишь 10–15 процентов инфраструктуры по уборке города от снега: «Нам нужно создать новую инфраструктуру. Старая система себя не оправдала — вкладывать в инфраструктуру не всем частным компаниям выгодно. Нам нужно полтора-два года, чтобы собрать инфраструктуру и набрать людей».

    Ранее сообщалось, что жилищные инспекторы за неделю обошли чуть меньше девяти сотен адресов в Петербурге и почти в половине из них нашли нарушения по части зимней уборки. К проверкам присоединится прокуратура.

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