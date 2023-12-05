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    От 70 до 100%. В Петербурге рассказали, где недобрали дворников

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    Укомплектованность нескольких районных жилагентств работниками ручного труда стремится к 100%. Но не всех.

    Как рассказали «Фонтанке» в жилищном комитете 5 декабря, в 98–100% оценивают комплектность в РЖА Невского, Петроградского, Петродворцового, Колпинского и Кронштадтского районов. В 95% — Выборгского. В 90% — Приморского и Красносельского. Московский район оценили на 83%, Центральный — в 70%.

    О том, что именно в Центральном районе наблюдается самый серьезный некомплект, «Фонтанка» уже писала перед началом снегопадов. Всего в городских жилагентствах сейчас порядка 3 800 дворников и около тысячи механизаторов.

    Напомним, жилищные агентства с начала года приняли на себя содержание внутриквартальных территорий общего пользования — то есть тех, за которые не отвечают управляющие организации или другие балансодержатели. Для этого РЖА переформатировали в бюджетные учреждения, соответствующие договоры они получают без конкурсов. Аналогичная реформа в дорожной отрасли произойдет не раньше середины 2024 года.

    Между тем в Петербурге уже прошло несколько серьезных снегопадов, «Фонтанка» сравнивала, насколько лучше к ним подготовился город, если вспоминать зиму 2021–2022 годов. Если вы не рассчитываете на коммунальные службы и ждете скользких ситуаций — почитайте, как из них выходить.

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