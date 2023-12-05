Как не сломаться зимой в Петербурге. Правильно падаем, бодро скользим и безжалостно судимся за каждый перелом

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По итогам первых снегопадов 2023 года в Петербурге статистика «зимних» травм выглядит скромно. Но, как говорится, лучше не ждать, а готовиться. Напоминаем, какие меры помогут уберечься от переломов при падении на льду, как получить удовольствие от самой неприятной гололедицы, и кто должен отвечать если не головой, то рублем за ваши переломы.



Масштабы Первый мощный снегопад в этом году пришел в Петербург утром 23 ноября. Пешеходы и автомобилисты получили все лучшее сразу: метель, ледяной дождь, шквальный ветер, а в зависимости от района — на тротуарах соленую слякоть или скользкий наст. Спустя четверо суток, 27 ноября, на город обрушился новый снежный залп, а 30 ноября петербуржцы получили новую порцию снегопада.

По данным комитета по здравоохранению Петербурга, в период с 27 ноября по 1 декабря «зимние» травмы из-за гололеда получили как минимум 18 человек. Пик обращений пришелся на 28 и 29 ноября, в основном в травмпункты приходили с сотрясением мозга или закрытыми переломами ног. Статистики посвежее у комитета по здравоохранению пока нет. Остается только надеяться, что она и дальше будет такой же не выдающейся (но при этом соответствующей действительности).

Относительно хорошая новость — город пока не «дотягивает» до собственных рекордов прошлой зимы. В декабре 2022-го, например, за один день гололедный день в Петербурге могло травмировать 320 человек разом. Так что время, чтобы сгруппироваться, есть — и у коммунальщиков, и у нас с вами. Делай — раз! Учимся падать правильно Видеоинструкцию о том, как правильно прикладываться ко льду с высоты собственного роста, «Фонтанка» вместе с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Оксаной Казаковой подготовила для вас еще в 2016 году. И это поучительное кино не теряет актуальности.

Если вы уже начали падать, то надо стараться упасть вбок, а не на прямые руки и уж тем более не навзничь. «Лучше подсесть — и упасть в сторону», — советует Оксана Казакова. Делай — два! Встаем на коньки Стоять на коньках в Петербурге зимой так же приятно, как на сапе — летом. Инфраструктура — имеется. Но, как свидетельствует опыт прошлых лет, может настать день, когда в стихийный каток превратятся даже не предназначенные для этого тротуары и набережные. Что делать? Переобуваться, конечно. Вот, как «Фонтанка» это провернула в 2022 году на Банному мосту и на набережной Пряжки:

И это была не наша блажь, а практическая необходимость. Вот, например, как петербуржцы передвигались на коньках по Парфеновской улице:

Упал — очнулся, пошел в суд Если избежать «зимней» травмы все же не удалось, то и на этот случай у нас для все уже заготовлена инструкция по обращению в суд. Если кратко, то первое, что надо сделать, это взять контакты у свидетелей вашего падения. Важно, чтобы потом они смогли дать показания и подтвердить, что тротуар был не расчищен. Фото- и видеофиксацию тоже надо сделать, причем на снимке должно быть видно не только состояние тротуара, но и адрес.

Осмотритесь, нет ли вокруг камер наружного наблюдения. Если камеры городские, после посещения врача отправьте запрос в ГМЦ с просьбой сохранить записи, если частные — попытайтесь выяснить, чьи они и попросите у владельцев запись вашего падения. Но это — позже.

Второе, что нужно сделать сразу после падения — вызвать на место скорую. Может быть нелишним и звонок в полицию — это дополнительная фиксация приключившегося с вами. В травме или другом медицинском учреждении, куда вас доставит скорая, надо как можно подробнее описать обстоятельства получения травмы, с адресом, временем и состоянием тротуара. С кем именно вы будете судиться, зависит от того, где вы упали. Если во дворе, то с управляющей домом компанией, если на улице — то со службами, которые заключили с городом контракт на уборку. Выяснить ответчика можно, позвонив в в жилконтору или направив официально зарегистрированное в электронной приемной письмо в комитет по благоустройству.

Надо помнить, что суд — дело не быстрое, но получить компенсацию вполне реально, даже если ответчик к этому не готов. Так, еще в феврале 2023 года житель Колпино поскользнулся на наледи у подъезда и получил открытый перелом руки. Суд встал на его сторону, но, как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Петербургу, компания, ответственная за уборку во дворе, выплачивать компенсацию не спешила. Тогда судебные приставы арестовали 94 транспорта, принадлежащих организации. Вскоре пострадавший получил назначенные судом 100 тысяч рублей компенсации.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»