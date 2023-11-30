Где снег, там и пробки. Дороги в Петербурге «покраснели» на 8 баллов

Заторы на дорогах Петербурга 30 ноября уже в половине шестого часа вечера доросли до 8 баллов. Это на 2 балла больше обычного для начала часа пик. Снег, снова заметающий город, делает коварное свое дело.
По данным «Яндекс.Пробок», необычно плотный затор зафиксирован на Московском шоссе. Он растянулся на 4,7 километра от 3-го Бадаевского проезда до центра Scania. На внешнем кольце КАД и вовсе собралась пробка в 14,3 километра — от Дачного проспекта до проспекта Обуховской Обороны.
Участок проспект Культуры — Тихорецкий проспект оказался загружен из центра на максимальные 10 баллов вместо обычных шести. А на пересечении проспекта Культуры и проспекта Просвещения скопилась пробка из трамваев. Автомобилисты сообщают, что один из трамваев встал поперек дороги, перекрыв и проезжую часть.
Читатель «Фонтанки»
Сильно затруднено движение на Пироговской и Выборгской набережных к северу города и на Пироговской, Арсенальной и Свердловской набережных к Пискаревскому проспекту. Большой Сампсониевский проспект плотно стоит до Ланского шоссе, и дальше наблюдается напряженная дорожная ситуация на Светлановской площади.