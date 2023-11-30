Где снег, там и пробки. Дороги в Петербурге «покраснели» на 8 баллов

Заторы на дорогах Петербурга 30 ноября уже в половине шестого часа вечера доросли до 8 баллов. Это на 2 балла больше обычного для начала часа пик. Снег, снова заметающий город, делает коварное свое дело.

По данным «Яндекс.Пробок», необычно плотный затор зафиксирован на Московском шоссе. Он растянулся на 4,7 километра от 3-го Бадаевского проезда до центра Scania. На внешнем кольце КАД и вовсе собралась пробка в 14,3 километра — от Дачного проспекта до проспекта Обуховской Обороны.