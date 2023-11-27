Все еще на 9 баллов. Петербург продолжает заметать, особенно трудно троллейбусам и пешеходам

Петербург продолжает заметать снегом. На момент публикации сервис «Яндекс-Навигатор» оценивает вечерние пробки на 9 баллов из 10 возможных (сегодня в городе было и 10 баллов).
На Невском проспекте полностью парализовано движение троллейбусов по направлению от Фонтанки к Дворцовой площади. Масштаб проблемы можно оценить по видео «Фонтанки».
читатель «Фонтанки»
Причиной коллапса стало относительно легкое ДТП без пострадавших напротив Гостиного двора.
Автомобилисты на Невском тоже стоят, но в обратном направлении — от Фонтанки к площади Восстания. Также замер Лиговский проспект до и после площади.
читатель «Фонтанки»
читатель «Фонтанки»
Очень плотно на Каменноостровском проспекте — в обе стороны. Пешеходов опасность подстерегает на спусках в подземные переходы. Например, возле метро «Горьковская» — фото заваленных снегом ступеней прислали в редакцию читатели.
Напомним, из-за непогоды произошёл сбой в расписании петербургского аэропорта. В Пулково массовые задержки на вылет, самолеты не могут приземлиться из-за ветра.