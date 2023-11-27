Все еще на 9 баллов. Петербург продолжает заметать, особенно трудно троллейбусам и пешеходам

Петербург продолжает заметать снегом. На момент публикации сервис «Яндекс-Навигатор» оценивает вечерние пробки на 9 баллов из 10 возможных (сегодня в городе было и 10 баллов).



На Невском проспекте полностью парализовано движение троллейбусов по направлению от Фонтанки к Дворцовой площади. Масштаб проблемы можно оценить по видео «Фонтанки».

