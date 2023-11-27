    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Сильный снег

    Ощущается как -9

    4 м/с, с-в

    747мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd88.7eur97.16

    Все еще на 9 баллов. Петербург продолжает заметать, особенно трудно троллейбусам и пешеходам

    7080
    42 комментария

    Петербург продолжает заметать снегом. На момент публикации сервис «Яндекс-Навигатор» оценивает вечерние пробки на 9 баллов из 10 возможных (сегодня в городе было и 10 баллов).

    На Невском проспекте полностью парализовано движение троллейбусов по направлению от Фонтанки к Дворцовой площади. Масштаб проблемы можно оценить по видео «Фонтанки».

    читатель «Фонтанки»

    Причиной коллапса стало относительно легкое ДТП без пострадавших напротив Гостиного двора.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Автомобилисты на Невском тоже стоят, но в обратном направлении — от Фонтанки к площади Восстания. Также замер Лиговский проспект до и после площади.

    читатель «Фонтанки»

    ПоделитьсяПоделиться

    читатель «Фонтанки»

    Очень плотно на Каменноостровском проспекте — в обе стороны. Пешеходов опасность подстерегает на спусках в подземные переходы. Например, возле метро «Горьковская» — фото заваленных снегом ступеней прислали в редакцию читатели.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, из-за непогоды произошёл сбой в расписании петербургского аэропорта. В Пулково массовые задержки на вылет, самолеты не могут приземлиться из-за ветра.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПробки на 9 баллов
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 41

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    42
    close