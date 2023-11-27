Понедельник — день тяжёлый. Пробки в Петербурге выросли до 10 баллов

Петербуржцы вынуждены по пробкам добираться домой в первый рабочий день недели. Из-за непогоды дороги в городе встали по максимуму.
Как следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки», вечером 27 ноября заторы в городе оцениваются на 10 баллов. Стоят Каменноостровский проспект, Невский — в районе Московского вокзала, Садовая улица, Лиговский проспект.
Наблюдаются также проблемы с общественным транспортом. Толпа скопилась в ожидании троллейбуса или автобуса на Комендантском проспекте.
Усложняют обстановку ДТП. На Светлановской площади автомобиль врезался в трамвай. Движение по близлежащим улицам затруднено.
В середине дня в Петербург пришла метель, в городе объявлен «жёлтый» уровень опасности.