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    Понедельник — день тяжёлый. Пробки в Петербурге выросли до 10 баллов

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    23 комментария

    Петербуржцы вынуждены по пробкам добираться домой в первый рабочий день недели. Из-за непогоды дороги в городе встали по максимуму.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Как следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки», вечером 27 ноября заторы в городе оцениваются на 10 баллов. Стоят Каменноостровский проспект, Невский — в районе Московского вокзала, Садовая улица, Лиговский проспект.

    Наблюдаются также проблемы с общественным транспортом. Толпа скопилась в ожидании троллейбуса или автобуса на Комендантском проспекте.

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    Усложняют обстановку ДТП. На Светлановской площади автомобиль врезался в трамвай. Движение по близлежащим улицам затруднено.

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    В середине дня в Петербург пришла метель, в городе объявлен «жёлтый» уровень опасности.

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    Пробки 10 баллов
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    Комментарии 22

    Гость27 Ноя 2023 в 19:21
    Утро вечера мудренее
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