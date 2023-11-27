«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге

Росгидрометцентр с 15 часов 27 ноября вводит в Петербурге «желтый» уровень погодной опасности почти на сутки. Причина — ожидаемое днем усиление северно-восточного и северного ветра, а затем, вечером и ночью, сильный снег. Об этом сообщает правительство города в своём телеграм-канале. Неблагоприятные условия, по прогнозу синоптиков, продлятся до 9 часов утра 28 ноября.

«Желтый» уровень погодной опасности объявляется для того, чтобы привлечь внимание горожан и жителей к потенциально опасной погоде.

«Правительство Петербурга обращается к пешеходам и автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность, воздержаться по возможности от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожно-транспортных происшествий», — отмечается в сообщении.