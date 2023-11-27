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    Около 800 животных погибли в музее-аквариуме Севастополя из-за непогоды

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    Из-за шторма в Севастополе погибли около 800 обитателей музея-аквариума. В городе оторваны провода и повреждены троллейбусные линии, эвакуированы десятки людей. Число пострадавших осталось прежним — трое. Есть информация об одном погибшем в Крыму.

    Как рассказал изданию «Крым 24» директор аквариума Юрий Кравцов, вышли из строя насосы, вентиляция и другое оборудование, зал с экзотическими животными оказался затоплен. Погибли все животные, жившие в девяти аквариумах, — порядка 800 особей, помещению «нанесен колоссальный ущерб».

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщает: «В ФИЦ ИнБЮМе пострадали 4 научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском Аквариуме-музее затопило 3-й зал — погибло свыше 500 морских животных. В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки».

    В общей сложности к утру 27 ноября в Севастополе, по данным Развожаева, зафиксировано падение 189 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений, повреждены 42 автомобиля. Три человека с травмами госпитализированы. Были оборваны 74 линии электропередачи, без электроэнергии остаются 354 дома, в которых проживают почти 1,5 тысячи человек. В результате падения деревьев произошли обрывы троллейбусной контактной линии по нескольким адресам. Из подтопленных жилых домов эвакуировано 35 человек.

    В Евпатории, по данным Минздрава, пострадали семь человек, двое из них в состоянии средней тяжести госпитализированы.

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    Комментарии 10

    Гость27 Ноя 2023 в 09:48
    Очень жаль животных 😥
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