Около 800 животных погибли в музее-аквариуме Севастополя из-за непогоды

Из-за шторма в Севастополе погибли около 800 обитателей музея-аквариума. В городе оторваны провода и повреждены троллейбусные линии, эвакуированы десятки людей. Число пострадавших осталось прежним — трое. Есть информация об одном погибшем в Крыму.



Как рассказал изданию «Крым 24» директор аквариума Юрий Кравцов, вышли из строя насосы, вентиляция и другое оборудование, зал с экзотическими животными оказался затоплен. Погибли все животные, жившие в девяти аквариумах, — порядка 800 особей, помещению «нанесен колоссальный ущерб».

