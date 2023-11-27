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    «Дорогу затопило, и в воде лежал провод под напряжением». Шторм в Крыму: есть пострадавшие, много разрушений, судно выкинуло на мель

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    На юге России продолжается шторм. В Крыму около полумиллиона человек остались без света. По данным МЧС, один человек пропал без вести, четверо пострадали. В некоторых местах людей приходится эвакуировать. Около Анапы на мель выбросило сухогруз под флагом Белиза.

    ГУ МЧС России по Республике Крым

    К половине первого ночи в Севастополе зафиксировали падение 63 деревьев и трех рекламных щитов, повреждение кровли 20 домов, обшивки фасадов трех строений, 17 транспортных средств. Три человека были госпитализированы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. К трём часам ночи Бельбек вышел из берегов из-за нагонной волны, которая не даёт реке выбросить воду в море. Начались подтопления жилых домов. В посёлке Любимовка спасательная служба Севастополя эвакуировала 10 человек, в том числе двух детей — трёх и девяти лет. Эвакуировали людей также на Качинском шоссе и в военном городке рядом с Херсонесским маяком. «Спасатели не могли добраться туда сразу, так как дорогу затопило и в воде лежал провод под напряжением», — отмечал Развожаев. В Евпатории из отеля «Рибера» эвакуированы 100 человек (50 гостей и 50 сотрудников), они размещены в других гостиницах. Есть повреждения курортной инфраструктуры в других районах, рассказал советник главы Крыма Олег Крючков. В общей сложности, по данным МЧС Крыма, в Евпатории эвакуированы 142 человека из 40 подтопленных домов и приусадебных участков. Власти просят крымчан не выезжать на улицы и дороги на личном транспорте. Местами движение закрыто. Идёт посыпка дорог.

    РаZVожаев

    «Хлопок в Симферополе — удар молнии. Природная аномалия, снег и гроза», — написал он.

    «Отключено линий электропередачи 10кВ — 166, ТП — 1185, 0,4 — 365, населения — 498 тыс. Работает 38 бригад. Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский», — сообщил Крючков около полуночи со ссылкой на «Крымэнерго».

    По данным Росморречфлота, у побережья Анапы в районе поселка Витязево шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. Судно, находившееся под погрузкой ячменя для Египта в морском порту Тамань, с получением штормового предупреждения перешло на якорную стоянку. Вчера около 23 часов сильнейший ветер и волна сорвали судно с якорей и понесли в сторону берега, пока оно около часа ночи не оказалось на мели в непосредственной близости от берега. На борту находится 21 человек экипажа — граждане Сирии, Египта и Индии. Морские спасатели и МЧС разрабатывают план аварийно-спасательной операции.

    «Фонтанка» рассказывала о начале шторма. Ветер достигает 40 м/с. В Геленджике река смыла машину с журналистом внутри, ему удалось выбраться на берег.

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    Комментарии 17

    Гость27 Ноя 2023 в 08:52
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