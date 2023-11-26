Летят крыши, море вышло из берегов, людей смывает. На юге России ветер под 40 метров в секунду

Жители Краснодарского края и Крыма назвали погоду 26 ноября «штормом века». Сильнейший ветер бушует над Черным морем.
Власти в регионах объявили штормовое предупреждение еще накануне. Ветер начал набирать силу днем. Пик обещают после девяти вечера в Крыму и ближе к ночи на Кубани.
Уже есть разрушения. В Евпатории затопило несколько домов, жильцов эвакуируют. Поселок Героевское отрезало от «большой земли».
Дорога Евпатория — Саки сейчас работает в однополосном реверсном режиме, ее затопило вышедшим из берегов морем.
В городах сносит крыши, валятся деревья.
В Краснодаре снесло крышу многоэтажного дома. А в Геленджике река смыла машину с журналистом внутри. Он сам смог выбраться на берег.
«Погоду в Причерноморье продолжает портить ненастный циклон. За последние 6 часов он продвинулся к северу примерно на 250 километров. На побережье Черного моря сохраняется ураганный ветер. В Турции его скорость в порывах достигает
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