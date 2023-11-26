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    Летят крыши, море вышло из берегов, людей смывает. На юге России ветер под 40 метров в секунду

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    16 комментариев
    Фото: Анастасия Щеглова / 93.RU
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    Жители Краснодарского края и Крыма назвали погоду 26 ноября «штормом века». Сильнейший ветер бушует над Черным морем.

    Автор: Подслушано в Раздольном | Раздольненский район

    Власти в регионах объявили штормовое предупреждение еще накануне. Ветер начал набирать силу днем. Пик обещают после девяти вечера в Крыму и ближе к ночи на Кубани.

    Автор: ДТП и ЧП | Крым | Севастополь | Симферополь

    Уже есть разрушения. В Евпатории затопило несколько домов, жильцов эвакуируют. Поселок Героевское отрезало от «большой земли».

    Дорога Евпатория — Саки сейчас работает в однополосном реверсном режиме, ее затопило вышедшим из берегов морем.

    ForPost

    В городах сносит крыши, валятся деревья.

    Автор: ДТП и ЧП | Крым | Севастополь | Симферополь

    В Краснодаре снесло крышу многоэтажного дома. А в Геленджике река смыла машину с журналистом внутри. Он сам смог выбраться на берег.

    Фото: Оксана Витязь / sochi1.ru
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    «Погоду в Причерноморье продолжает портить ненастный циклон. За последние 6 часов он продвинулся к северу примерно на 250 километров. На побережье Черного моря сохраняется ураганный ветер. В Турции его скорость в порывах достигает 33 м/с, в Румынии — 39 м/с. На западном побережье Крымского полуострова скорость ветра достигла 40 м/с (Черноморское)», — сообщает специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

    Сочи с огоньком

    Следить за разгулом стихии в режиме онлайн можно по ссылке.

    Фото: Анастасия Щеглова / 93.RU
    Фото: Оксана Витязь / sochi1.ru

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 16

    Гость26 Ноя 2023 в 21:27
    Стабильности нет !
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