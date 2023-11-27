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    Аэропорт Жуковский закрыт. Росавиация рассказала о задержках рейсов в Москве

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    Утром 27 ноября в столичных аэропортах на табло уже 40 задержанных рейсов и семь отмененных, сообщает MSK1.RU. Больше всего задержанных рейсов в Шереметьево (14), по 13 во Внуково и в Домодедово.

    Подмосковный аэропорт Жуковский, по данным Росавиации, с шести часов утра закрыт на чистку взлетно-посадочной полосы. В Шереметьево, Домодедово и Внуково сильный ливневой снег, метель и переохлаждённый дождь. При этом они, как подчеркивается в сообщении ведомства, продолжают штатный прием и выпуск воздушных судов.

    «По состоянию на 6 часов утра по московскому времени, столичные аэропорты за прошедшие сутки 26 раз закрывали полосы для проведения контрольных очисток силами аэродромных служб», — отмечают в Росавиации.

    Ухода самолетов на запасные аэродромы не было. Кратковременно задерживались на вылет 28 рейсов в связи с погодой, 26 рейсов — из-за необходимости дополнительного облива противообледенительными жидкостями.

    Мощный снегопад с метелями и переохлаждёнными дождями накрыл Москву и Московскую область. Такие снегопады, по словам синоптиков, бывают раз в 40 лет. Это влияние средиземноморского циклона, который накануне обрушился на юг России.

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