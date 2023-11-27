Аэропорт Жуковский закрыт. Росавиация рассказала о задержках рейсов в Москве

Утром 27 ноября в столичных аэропортах на табло уже 40 задержанных рейсов и семь отмененных, сообщает MSK1.RU. Больше всего задержанных рейсов в Шереметьево (14), по 13 во Внуково и в Домодедово.



Подмосковный аэропорт Жуковский, по данным Росавиации, с шести часов утра закрыт на чистку взлетно-посадочной полосы. В Шереметьево, Домодедово и Внуково сильный ливневой снег, метель и переохлаждённый дождь. При этом они, как подчеркивается в сообщении ведомства, продолжают штатный прием и выпуск воздушных судов.



«По состоянию на 6 часов утра по московскому времени, столичные аэропорты за прошедшие сутки 26 раз закрывали полосы для проведения контрольных очисток силами аэродромных служб», — отмечают в Росавиации.

