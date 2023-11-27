Переохлаждённые дожди в Подмосковье. Из-за снега задерживают самолёты

В Москве после полуночи усилились снегопады, начались метели. Порывы ветра местами достигали 15 м/с. За последние 12 часов на ВДНХ выпало 12 мм осадков, в Подмосковье самые сильные осадки прошли на юге, в Кашире, отмечено выпадение 21 мм осадков, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Гололёдные явления — переохлаждённые дожди — отмечались во второй половине ночи на юге и востоке Подмосковья, а также на метеостанциях аэропортов Остафьево и Домодедово. Гололёды наблюдались во Владимирской, Тульской, Нижегородской областях.

В аэропортах Москвы, по данным «Яндекс Расписания», из-за снегопада задержаны или отменены как минимум 35 авиарейсов.

«Активный южный циклон, натворивший вчера бед в Крыму и на Кубани, за последние 12 часов прошёл ещё около 500 км и к 6 часам утра вышел своим центром в районы Курской области», — пояснил Леус.

Дептранс попросил москвичей не пользоваться личными автомобилями, а пересесть на общественный транспорт.