    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, с-в

    756мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.81eur96.92

    Переохлаждённые дожди в Подмосковье. Из-за снега задерживают самолёты

    1773
    1 комментарий

    В аэропортах Москвы, по данным «Яндекс Расписания», из-за снегопада задержаны или отменены как минимум 35 авиарейсов.

    В Москве после полуночи усилились снегопады, начались метели. Порывы ветра местами достигали 15 м/с. За последние 12 часов на ВДНХ выпало 12 мм осадков, в Подмосковье самые сильные осадки прошли на юге, в Кашире, отмечено выпадение 21 мм осадков, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Гололёдные явления — переохлаждённые дожди — отмечались во второй половине ночи на юге и востоке Подмосковья, а также на метеостанциях аэропортов Остафьево и Домодедово. Гололёды наблюдались во Владимирской, Тульской, Нижегородской областях.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Активный южный циклон, натворивший вчера бед в Крыму и на Кубани, за последние 12 часов прошёл ещё около 500 км и к 6 часам утра вышел своим центром в районы Курской области», — пояснил Леус.

    Дептранс попросил москвичей не пользоваться личными автомобилями, а пересесть на общественный транспорт.

    На юге России с 26 ноября бушует сильнейший шторм. В Крыму есть пострадавшие, один человек пропал без вести.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НепогодаМетельШторм
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close