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    «Фонтанка» вышла на лёд самого большого катка в Петербурге

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    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    В Петербурге открылся самый большой каток в городе. «Фонтанка» показывает, как теперь выглядит пространство «Флагшток» на Крестовском острове.

    Каток работает уже вторую зиму, но в этом году он стал значительно больше — его площадь составила 11,4 тысячи квадратных метров. В ближайшие годы его увеличат еще — до 28 тысяч квадратных метров.

    Как выглядит каток сейчас, смотрите в сюжете «Фонтанки».

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    Каток работает с 10 утра и до 10 вечера каждый день. Сеансы по два часа, последний, перед закрытием, — трехчасовой. Утренний сеанс бесплатный. На катке могут комфортно кататься больше тысячи человек.

    В начале декабря на катке запланировано торжественное открытие.

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