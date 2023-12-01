«Фонтанка» вышла на лёд самого большого катка в Петербурге

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
В Петербурге открылся самый большой каток в городе. «Фонтанка» показывает, как теперь выглядит пространство «Флагшток» на Крестовском острове.
Каток работает уже вторую зиму, но в этом году он стал значительно больше — его площадь составила 11,4 тысячи квадратных метров. В ближайшие годы его увеличат еще — до 28 тысяч квадратных метров.
Как выглядит каток сейчас, смотрите в сюжете «Фонтанки».
Каток работает с 10 утра и до 10 вечера каждый день. Сеансы по два часа, последний, перед закрытием, — трехчасовой. Утренний сеанс бесплатный. На катке могут комфортно кататься больше тысячи человек.
В начале декабря на катке запланировано торжественное открытие.