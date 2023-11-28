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    Рост не на дорогах, а во дворах. Кто убирает Петербург после первого сильного снегопада

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    Утреннее совещание у губернатора Петербурга позволяет оценить, насколько выросли силы коммунальщиков и жилищников за последние два года, в которые идет реформа содержания города. Если исходить из интенсивности снегопада, это тот максимум, который различные службы могут вывести на улицы.

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    В частности, дороги убирают 700–800 единиц техники и около 900 работников ручного труда. Днем комблаг сообщил о 900 машинах. Судя по этим цифрам, особенного роста в количестве машин и людей не наблюдается. В начале зимы 2021/2022 годов, которая и вскрыла необходимость реформы в содержании улиц и дворов, комблаг после залповых снегопадов отчитывался о более чем тысяче единиц техники и более чем 1 200 дворниках (не считая работников садово-парковых предприятий). На данный момент реформа в дорожной отрасли не завершена, дорожные предприятия получают контракты на содержание улиц по прежней схеме. Председатель комстроя Игорь Креславский также сообщил о 200 самосвалах и погрузчиках, которыми поделились строительные подрядчики года, но подчеркнул, что это происходило и в прошлые годы.


    Во дворах ситуация изменилась. Той же зимой 2021/2022 глава жилкома Олег Зотов, а позже и прокуратура говорили о том, что внутриквартальные территории убирают 7 тысяч дворников. В это число входили «ручники» управляющих компаний, которые содержат придомовую территорию, и подрядчики районов по уборке земель общего пользования (зачастую те же УК). Из них лишь 4 тысячи были в штате, остальные числились на аутсорсе. С тех пор в городе прошла реформа, внутриквартальные территории общего пользования убирают жилищные агентства (3 200 человек), всего же дворников 8,5 тысяч.

    С крышами в штате УК радикальных изменений не произошло. Штатных кровельщиков на начало той знаковой зимы было менее 550, в пиковые периоды жилищники могли привлечь всего около полутора тысяч, включая тех, кто на договоре.

    Напомним, за последние сутки в Петербурге выпало более 15 см снега, уборка города идет в усиленном режиме. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал работодателей перевести часть сотрудников на удаленный режим работы, а автовладельцев — пользоваться общественным транспортом, чтобы дать возможность очистить улицы до следующего циклона. Подробнее о первом настоящем снегопаде этой зимы — читайте на «Фонтанке».

    Напомним, зимой 2021/2022 года городская администрация говорила о дефицитt рабочих рук у подрядчиков, которые по документам отчитываются об укомплектованности. По итогам того сезона были возбуждены уголовные дела, а прокуратура выписала представление, где констатировала, что правительство самоустранилось от решения этих проблем. Вскоре началась реформа содержания дорог и внутриквартальных территорий.

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