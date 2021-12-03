Более тысячи машин убирали снежные кучи с улиц Петербурга ночью. Плавить отправили 48 тысяч кубометров

За минувшие сутки, 2 декабря, с улиц Петербурга собрали и вывезли более 48 тысяч кубометров снега. Всего же с прошлой недели, когда в городе начались снегопады, дорожные предприятия отправили на пункты утилизации и временного складирования почти 132 тысячи кубометров снежных масс.

Как сообщает 3 декабря пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, прошедшей ночью городские улицы чистили и освобождали от снежных валов 1 098 машин уборочной техники. Днем в пятницу на уборку вышли 1 054 машины и 1 224 дворника. Скверы, сады и парки приводят в порядок еще 244 единицы техники и 835 специалистов садово-парковых предприятий.