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Более тысячи машин убирали снежные кучи с улиц Петербурга ночью. Плавить отправили 48 тысяч кубометров

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Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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За минувшие сутки, 2 декабря, с улиц Петербурга собрали и вывезли более 48 тысяч кубометров снега. Всего же с прошлой недели, когда в городе начались снегопады, дорожные предприятия отправили на пункты утилизации и временного складирования почти 132 тысячи кубометров снежных масс.

Как сообщает 3 декабря пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, прошедшей ночью городские улицы чистили и освобождали от снежных валов 1 098 машин уборочной техники. Днем в пятницу на уборку вышли 1 054 машины и 1 224 дворника. Скверы, сады и парки приводят в порядок еще 244 единицы техники и 835 специалистов садово-парковых предприятий.

«Сейчас зимний Петербург своим видом радует и жителей, и гостей города. В настоящее время обеспечено безопасное и беспрепятственное движение транспорта и пешеходов по всем петербургским дорогам», — заявляют в комитете. Напомним, что накануне на Московском шоссе наконец избавились от двухдневной пробки, образовавшейся из-за нерасчищенной после снегопада дороги, на которой буксовали фуры. В комблаге причиной произошедшего назвали некачественную уборку частной территории.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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Комментарии (8)

Яхта
Вознесенский проспект двигается одним рядом, крайний правый сплошная куча снега, позор таким закупкам техники, в том году рапортовали на 3лярда закупили,ГДЕ она??? Вокруг смольного и администрауий только убирают, ворье.
ash364
Ну, чистят, но так без энтузиазизма.
Вчера ехал против шерсти по набережным в районе 4 часов вечера от Дацана до Охты. Чистили у Дацана и было одно ДТП - пробка стояла до Литейного моста.
Другое дело, что у меня в микрорайоне есть знаки по запрету остановки с днями недели. Паркон уже штрафует по ним, люди, даже не паркуются уже (прогресс!), а трактора за последние 3 дня не чистили. Хотя по этим улица ходит куча загородных маршрутов.
Avs7153
Да, я помню: "Животноводы Ставрополья заготовили более 530 тысяч кормовых единиц на одну условную голову скота". И это не только в прямом, а ещё и в переносном смысле!
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