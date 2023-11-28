Беглов призвал переводить сотрудников на удаленку. Петербург после метели — онлайн

И о высоте снега — 20 см намело в центре Петербурга, в Кронштадте всего 10 см, в Ломоносове 7 см. "Но на акватории Невской губы был самый сильный ветер, поэтому там точно весь снег сдувало", - сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Если вам по душе миллиметры, то так: "За время влияния циклона, а это вчерашний день и прошедшая ночь, в Санкт-Петербурге выпало осадков в виде снега от 11 мм в Кронштадте и Ломоносове до 17 мм в центре города".