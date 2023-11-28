Беглов призвал переводить сотрудников на удаленку. Петербург после метели — онлайн

Накануне во второй половине дня в Петербурге пошел снег. Первые часы коммунальщики справлялись с объемами осадков, но быстро стало понятно, что бороться практически бесполезно. Сильный ветер дополнял картину, гоняя мелкую снежную крупу так, что комфортно на улице себя могли чувствовать разве что бывалые полярники. Утром город вынужден буквально разгребать последствия.
И о высоте снега — 20 см намело в центре Петербурга, в Кронштадте всего 10 см, в Ломоносове 7 см. "Но на акватории Невской губы был самый сильный ветер, поэтому там точно весь снег сдувало", - сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Если вам по душе миллиметры, то так: "За время влияния циклона, а это вчерашний день и прошедшая ночь, в Санкт-Петербурге выпало осадков в виде снега от 11 мм в Кронштадте и Ломоносове до 17 мм в центре города".
"Рыбкой или солдатиком?" — шутят в соцсетях горожане под фото, на котором страдает пешеход.
Техника много где убрала дороги, поставив пешеходов перед подобным выбором.
На губернаторском совещании присутствовал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Вот что он сказал о наших с вами погодных перспективах в виде очередного циклона:
"Рассчитываем, что он будет менее интенсивный, но все равно на 10-15 см снежного покрова надо рассчитывать. Влияние этого циклона остаётся ещё и 1 декабря. В дальнейшем сохраняется зимняя погода. Температура воздуха - все время отрицательная. Самая высокая будет сегодня - ближе к 0. В остальные дни — более морозная погода, минус 3-8 градусов. Ещё и метели, поэтому осложняется обстановка. Сегодня ветер уже практически ослабел. Завтрашний день — передышка и от снега, и от ветра. 30 числа циклон тоже будет усиливаться, но ветер будет слабее, чем был вчера и сегодня ночью — метров 10-12. Но метели тоже будут. Со 2 числа поспокойнее должно быть, но уже отрицательная температура".
"Уборка города в ответственности всех собственников зданий и территорий. Они подключатся к уборке своих прилегающих территорий. Обслуживать крыши. Это сейчас общая задача!" — сообщает Александр Беглов.
Он также добавил, что вот-вот подпишет рекомендацию перевести на удаленку работников, присутствие которых не является необходимостью. Общая губернаторская мысль сводится к тому, что чем меньше на улицах людей, тем быстрее и проще убрать город. Так что не развлекайте себя утренней обзорной поездкой на автомобиле. Если совсем невмоготу - топайте на автобус. А еще лучше —ныряйте в метро.
"У нас исключительная погодная обстановка", - сообщает горожанам губернатор Александр Беглов. Вот что еще выяснилось по итогам совещания оперштаба в Смольном:
- за ночь вывезли 8000 кубометров снега;
- ночью были задержаны 30 рейсов. Сейчас – 11. 19 направлены на запасной аэродром;
- высота снежного покрова достигла 15,5 см, и снег продолжает идти;
- следом идет еще один циклон;
- 13 300 кровель надо очистить от снега.
Символичная картина у метро "Ленинский проспект". Из огромной кучи снега с самого верха торчит лопата. Лишь бы не до конца зимы...
Еще один (пока что второй) претендент на лучшую уборку тротуаров— на фото Ленинский проспект, Кировский район.
Если что, вы знаете, где в Петербурге можно почти с гарантией увидеть мостовую — после любого снегопада.
Но вообще корреспонденты сообщают, что тот же Каменноостровский, например, вполне себе едет. Пусть и не по асфальту, а по снежному накату. Да и не на центральных проспектах можно обнаружить следы хорошей работы коммунальщиков.
Метель стихла, в городе заметно теплеет. Синоптики обещают до 0 градусов. Снег, если и пойдет, то слегка и местами. Влияние оказывает циклон, центр которого к исходу дня окажется над восточной частью Балтийского моря.
Есть в городе места, которых еще не касалась лопата и снегоуборочная техника. Например, парки. Читатель Антон делится снимком сквера у Нахимовского училища.
"В ближайшие два часа осадков не ожидается", — сообщает погодный сервис "Яндекса". Судя по карте осадков, циклон отправился заваливать снегом Финляндию.
Есть среди нас оптимисты.
В общем, непростое утро, что там говорить.
Вести из Пулково - аэропорт работает в штатном режиме. Погода позволяет пилотам спокойно взлетать. Но еще предстоит подправить список прилетевших рейсов - минимум 13 самолетов должны вернуться в город.
"Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления", - предупреждают в Пулково.
Несуществующий "Кубок коммунальщика" пока что вручается трудягам из Выборгского района. "Светлановский проспект, от Учительской до Просвещения, чистая!", - делится читательница Татьяна.
Повезло с ответственными работниками сферы ЖКХ далеко не всем. Вот, например, видео из новой части Приморского района. По словам местных жителей, в сугроб превратился тротуар с остановкой.
Немного утренней суеты вам в ленту. Мало ли, вдруг вас уже досрочно перевели на удаленку по заветам губернатора, так что вы не в курсе, что там на улице творится.