«Не дождались годовщины». Через год после эпичного спасения из снега лазурного автобуса на Челюскина ситуация повторилась

Улица Челюскина снова стала снежной ловушкой для общественного транспорта в Петербурге. В сугробах буксует лазурный автобус. Горожане помнят аналогичную ситуацию в прошлом году.



Видео с заснеженной улицы Челюскина в редакцию «Фонтанки» прислали жители Васильевского острова 27 ноября. В кадре лазурный автобус, застрявший в сугробах. Петербуржцы напомнили, что год назад, 12 декабря, автобус уже застревал на этой улице. Откапывали его тогда всем миром, взрослым помогал маленький мальчик с лопаткой.