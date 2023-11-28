«Не дождались годовщины». Через год после эпичного спасения из снега лазурного автобуса на Челюскина ситуация повторилась

Улица Челюскина снова стала снежной ловушкой для общественного транспорта в Петербурге. В сугробах буксует лазурный автобус. Горожане помнят аналогичную ситуацию в прошлом году.
Видео с заснеженной улицы Челюскина в редакцию «Фонтанки» прислали жители Васильевского острова 27 ноября. В кадре лазурный автобус, застрявший в сугробах. Петербуржцы напомнили, что год назад, 12 декабря, автобус уже застревал на этой улице. Откапывали его тогда всем миром, взрослым помогал маленький мальчик с лопаткой.
«Немного не дождались годовщины, начали чуть-чуть раньше. Итак, сегодня тут в снегах застрял автобус, и стоит до сих пор», — написали горожане.
Дорожную обстановку Петербургу испортил южный циклон, за несколько часов город завалило снегом.