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    «Не дождались годовщины». Через год после эпичного спасения из снега лазурного автобуса на Челюскина ситуация повторилась

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    Улица Челюскина снова стала снежной ловушкой для общественного транспорта в Петербурге. В сугробах буксует лазурный автобус. Горожане помнят аналогичную ситуацию в прошлом году.

    Видео с заснеженной улицы Челюскина в редакцию «Фонтанки» прислали жители Васильевского острова 27 ноября. В кадре лазурный автобус, застрявший в сугробах. Петербуржцы напомнили, что год назад, 12 декабря, автобус уже застревал на этой улице. Откапывали его тогда всем миром, взрослым помогал маленький мальчик с лопаткой.

    «Немного не дождались годовщины, начали чуть-чуть раньше. Итак, сегодня тут в снегах застрял автобус, и стоит до сих пор», — написали горожане.

    Дорожную обстановку Петербургу испортил южный циклон, за несколько часов город завалило снегом.

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    Автобус застрял в снегу
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