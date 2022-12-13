«Взял красную лопатку и побежал следом за папой». Мама трёхлетки Лёвы рассказала, как спасали автобус на Челюскина

«Фонтанка» нашла маму отважного мальчика с улицы Челюскина, который 12 декабря помогал взрослым дядям откапывать увязший в снегу лазурный автобус. Оказывается, добрососедская история сплотила всю улицу, так что в декабре на Васильевском острове стало немного теплее.



Вот что рассказала нам Анна Чумарева про тот вечер:

— Я мама того самого мальчика Лёвы, который вчера помогал своей маленькой лопаткой откапывать автобус, застрявший на заснеженной дороге на Васильевском острове. Вчера для нашей семьи вечер начался как раз на том самом месте, где я сейчас сижу. Мы в [свои] два окна после ужина наблюдали за метелью. Но, к сожалению, наше внимание привлек автобус, который стоял на нашей узкой дороге. Сначала он пропускал легковушку, застрявшую в колее. Затем эту легковушку вытолкал прохожий, гулявший с собакой, но автобус с места тронуться так и не смог. На самом деле попыток помочь этому автобусу было несколько. Не только те, что запечатлены на видео.



Сначала пытались вытолкать пассажиры автобуса, который подъехал следом. Примерно десять мужчин пытались его вытолкнуть, но не смогли. Мы за этим всем наблюдали в окно, муж сказал: «Не могу на это спокойно смотреть, надо откапывать автобус». Говорит, пойду возьму лопату, и будем копать. На что Лёва побежал следом со словами: «Я тоже буду откапывать автобус, папа, возьми меня с собой». Мы сначала не очень хотели его отпускать, потому что это не самое безопасное занятие для трехлетки, но он так расстроился, что наши сердца не выдержали. Он взял эту маленькую красненькую лопатку и побежал следом за папой. Да, сначала муж с Левой копали, потом подтянулись соседи, помогали этот автобус вытолкнуть, но, к сожалению, получилось только по диагонали его повернуть. Через час муж с сыном вернулись, сказали, что ничего не получилось, что вызвали техпомощь, и на этом все и закончилось. Около полуночи подъехал мужчина на джипе, попытался с тросом сдвинуть этот автобус. У них получилось подвинуть его на приличное расстояние, но большее было невозможно — автобус застрял очень сильно. Около часа ночи приехал уже грузовик и отбуксировал автобус буквально за минуту.



Мы расстроены тем, что у нас сложилась такая ситуация и не у всех получается выехать из своих дворов. Но мы очень впечатлены тем, что соседи и в соседских чатах спрашивали, нужна ли помощь, когда увидели, что толкают автобус, просто прохожие помогали, люди, которые выгуливали собак. Очень, конечно, здорово! И водителю выносили кофе, предлагали еду. Очень здорово, когда тебе всегда предложат помощь. Спасибо за добрые слова, мы даже не ожидали, что это попадет в какие-то новости и уж тем более что наш Лева станет знаменитостью.

