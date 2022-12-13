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    Перевозчик рассказал, что за «Бермудский треугольник» для автобусов появился на Васильевском острове. Там «утонули» уже трое

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    На намыве Васильевского острова за последние два дня в снегу увязли уже три автобуса. Перевозчик говорит — дело не в машине.

    Ситуацию «Фонтанке» 13 декабря прокомментировал представитель компании «Вест-Сервис» Роман Юренев. Перевозки по 220-му маршруту производит не она, а ООО «Такси», но диспетчеризацию организовывает именно «Вест-Сервис»: по данным «Делового Петербурга», в скором времени «Такси» целиком сменит собственника и перейдет в структуру «Питеравто», с которой аффилирован и «Вест-Сервис».

    По словам Юренева, застрявших автобусов уже три. «Там на улице Челюскина не убрана улично-дорожная сеть, колея накатана, он [автобус] при повороте на нее наезжает и застревает, — пояснил Юренев. — Там автобусы «Волгабас» средней вместимости ездят, они ездят по всему городу, и конструкция автобуса никакого значения не имеет».

    «Фонтанка» рассказывала про два случая, когда автобус застревал в снегу на улице Челюскина: накануне откапывать машину помогал ребенок с лопаткой, с утра привезли специальную технику. Как город заваливало снегом с вечера и как петербуржцы добирались на работу с утра — смотрите в материалах «Фонтанки».

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