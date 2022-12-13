Перевозчик рассказал, что за «Бермудский треугольник» для автобусов появился на Васильевском острове. Там «утонули» уже трое

На намыве Васильевского острова за последние два дня в снегу увязли уже три автобуса. Перевозчик говорит — дело не в машине.



Ситуацию «Фонтанке» 13 декабря прокомментировал представитель компании «Вест-Сервис» Роман Юренев. Перевозки по 220-му маршруту производит не она, а ООО «Такси», но диспетчеризацию организовывает именно «Вест-Сервис»: по данным «Делового Петербурга», в скором времени «Такси» целиком сменит собственника и перейдет в структуру «Питеравто», с которой аффилирован и «Вест-Сервис».