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    Затерянные в снегах. Как петербуржцы возвращались с работы, откапывая автобус и восхищаясь настоящей зимой

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    5 комментариев

    «Фонтанка.ру»

    Можно сколько угодно шутить на тему «внезапного» снегопада в первый зимний месяц, но то, что 12 декабря можно было наблюдать в Петербурге, заслуживает отдельного внимания. Город буквально оказался в снежном плену. Из точки А в точку Б без приключений можно было добраться только на метро. Машины стояли в пробках, и даже надежные трамваи нет-нет да и вставали из-за обрыва на линии.

    В смертельный номер превратились переходы через мосты. Порывы ветра буквально сдували пешеходов, но стойкие петербуржцы были сильнее. «Фонтанка» попросила своих читателей показать дорогу домой. Мы увидели заснеженные улицы, пробки, оторвавшиеся светофоры и, конечно, красоту. Да, некоторым сотрудникам нашей редакции такая погода по душе, несмотря на очевидные неудобства.

    Сегодня в Петербурге властвует южный циклон «Биргит». Весь день мы шли за вздорной барышней по пятам и фиксировали ее выходки. Спасатели выезжали на устранение последствий непогоды более 35 раз. И, видимо, только они смогут выручить лазурный автобус, который более часа пытаются вытолкать жители Васильевского острова. Главный синоптик города рассказал, что снег будет идти всю ночь, а к утру «Биргит» наконец успокоится.

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    Комментарии 5

    27841247612 Дек 2022 в 23:21
    ждем лопатоносца в туфлях и с лопатой...
    +0−0
    alexadmin12 Дек 2022 в 23:16
    По моим ощущениям уборкой снега сегодня занимался преимущественно ветер. Где хорошо дуло - там почти чисто. А где намело - там и выше колена сугробы...
    +1−0
    Милая +12 Дек 2022 в 22:39
    Вот бы такую погоду на Новый год!
    +3−1
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