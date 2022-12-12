Снежный ад в Петербурге: трансляция с заметенных улиц

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дает неутешительный прогноз: это только начало.

«Атмосферный фронт подошел к Санкт-Петербургу, но центр циклона только приближается к Минску. В дальнейшем он будет смещаться на север и завтра выйдет на Финский залив. В течение первой половины дня снег будет идти постоянно, но вечером еще одна зона осадков с более интенсивным снегом. Так что снег до 10-15 см. за сегодняшний день и начало ночи получится. Метели, заносы на дорогах будут только усиливаться», - написал Колесов в своём Telegram-канале.

По его оценкам, ветер северо-восточного направления продолжает усиливаться, сейчас порывы уже до 12-15 м/с, на акватории Невской губы и Финского залива до 15-20 м/с. Но в ближайшее время ветер будет еще сильнее и сохранится до вечера.