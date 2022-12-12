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    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Снежный ад в Петербурге: трансляция с заметенных улиц

    Следим за мощным снегопадом в онлайн-режиме

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    1 комментарий

    Южный циклон «Биргит» кардинально изменил метеоусловия в Петербурге: в городе сильный ветер и снег идет ливнем. В Пулково задержки рейсов, на дорогах рекордные пробки. «Фонтанка» следит за происходящим в режиме онлайн. Присылайте ваши фото и видео в наши соцсети и через форму на сайте.

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    «Аэропорт Пулково работает в тяжелых метеоусловиях. Сильный боковой ветер, ливневые осадки в виде снега», — сообщили нам в пресс-службе воздушной гавани. Решение о посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов.

    читательница «Фонтанки» Виктория

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    Посмотрите, что творится на Петроградской стороне.

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дает неутешительный прогноз: это только начало.

    «Атмосферный фронт подошел к Санкт-Петербургу, но центр циклона только приближается к Минску. В дальнейшем он будет смещаться на север и завтра выйдет на Финский залив. В течение первой половины дня снег будет идти постоянно, но вечером еще одна зона осадков с более интенсивным снегом. Так что снег до 10-15 см. за сегодняшний день и начало ночи получится. Метели, заносы на дорогах будут только усиливаться», - написал Колесов в своём Telegram-канале.

    По его оценкам, ветер северо-восточного направления продолжает усиливаться, сейчас порывы уже до 12-15 м/с, на акватории Невской губы и Финского залива до 15-20 м/с. Но в ближайшее время ветер будет еще сильнее и сохранится до вечера.

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    Наши корреспонденты работают на улицах города под снегопадом.

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    Посмотрите на заметенные улицы Петербурга через супервидовые камеры

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    Обильный снегопад и сильный ветер принёс в Петербург циклон «Биргит».

    Загруженность дорог Петербурга к 8:45 достигла 9 баллов. Это очень много, по утрам такое бывает максимум несколько раз в год. Скорости упали до минимума.

    Аэропорт Пулково работает в тяжелых метеоусловиях: сильный ветер, ливневые осадки в виде снега. Рейсы задерживают.

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    Комментарии 1

    Libertad3112 Дек 2022 в 09:55
    Вот честное слово, иногда, читая про аномальные морозы в -5-6С или какой-нибудь очередной апокалипсис из-за идущего сутки снега, кажется, что на мы живем где-то в районе экватора!
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