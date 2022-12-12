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    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    «Биргит» несёт в Петербург с юга сильный ветер, холод и метели

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    В Петербурге холодно и снежно из-за нового циклона.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 декабря ожидается облачная погода, снег, местами сильный, в отдельных районах метель, днём сильный ветер. На дорогах сложная обстановка, гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 6–8 градусов, а местами до минус 11, днём составит минус 5–7.

    Такое влияние оказывает северо-восточная периферия активного южного циклона «Биргит», поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Атмосферное давление, по его словам, будет падать и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы. Может выпасть от 8 до 13 мм осадков, что прибавит снежному покрову ещё как минимум 5–10 см.

    По данным «Яндекс.Погоды», минус 7 — это пониженная температура для середины декабря. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от минус 8 ночью до плюс 2 днём. Самое холодное 12 декабря зафиксировано в 1963 году, минус 25, а самое тёплое — в 2000 году, плюс 6.

    В ночь на вторник снова ожидается метель и сильный ветер, а днём снегопад будет постепенно стихать.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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