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    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Ад на дорогах: в Петербурге — 9 баллов, такое по утрам бывает крайне редко

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    3 комментария
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Загруженность дорог Петербурга к 8:45 достигла 9 баллов. Это очень много, по утрам такое бывает максимум несколько раз в год.

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    Из-за сильного ветра и метели автомобилистам приходится значительно снижать скорость. Вот так выглядит Витебский проспект. «Бесконечные пробки», — пишет читательница Елена.

    читательница «Фонтанки» Елена

    На Московском проспекте, по словам горожан, средняя скорость движения 30 км/ч.

    Обильный снегопад и сильный ветер принёс в Петербург циклон «Биргит».

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии 3

    27568013012 Дек 2022 в 09:48
    Алмазная погода!
    Всем кто едет в рабстойло - удачи )
    +0−0
    Korak12 Дек 2022 в 09:24
    Средняя скорость 30 км/ч )) Во многих европейских городах в центре это максимально допустимая скорость. А у нас говорят пробка )
    +5−0
    Гарик123412 Дек 2022 в 09:16
    «Такое по утрам бывает крайне редко»
    Ф- аксись… такая Ж- по утрам стала нормой… когда водятлы некоторые выезжают на летней резине, а другая половина снимает это на видео
    +3−2
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