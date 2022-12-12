Ад на дорогах: в Петербурге — 9 баллов, такое по утрам бывает крайне редко

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Загруженность дорог Петербурга к 8:45 достигла 9 баллов. Это очень много, по утрам такое бывает максимум несколько раз в год.
Из-за сильного ветра и метели автомобилистам приходится значительно снижать скорость. Вот так выглядит Витебский проспект. «Бесконечные пробки», — пишет читательница Елена.
читательница «Фонтанки» Елена
На Московском проспекте, по словам горожан, средняя скорость движения 30 км/ч.
Обильный снегопад и сильный ветер принёс в Петербург циклон «Биргит».