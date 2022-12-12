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    Главный синоптик Петербурга: Заносы на дорогах будут только расти, снег усилится

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    1 комментарий

    В ближайшие часы в Петербурге легче не станет. Прогноз погоды дал утром 12 декабря главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    По его словам, сегодня центр циклона приближается к Минску, а затем сместится на север и завтра выйдет на Финский залив.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «В течение первой половины дня снег будет идти постоянно, но вечером еще одна зона осадков с более интенсивным снегом. Так что снег до 10–15 см за сегодняшний день и начало ночи получится», — отмечает Колесов.

    Заносы на дорогах будут только расти.

    «Ветер северо-восточного направления продолжает усиливаться, сейчас порывы уже до 12–15 м/с, на акватории Невской губы и Финского залива до 15–20 м/с. Но в ближайшее время ветер будет еще сильнее и сохранится до вечера», — сообщает синоптик.

    В Петербурге сейчас минус 5–6 градусов. Завтра, когда погода успокоится, станет немного теплее — минус 2–4.

    Циклон «Биргит» принёс в Петербург сильный снегопад и метели. Утром пробки на дорогах достигли 9 баллов. Пулково работает в штатном режиме, но есть задержки рейсов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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    Комментарии 1

    инкогнитто12 Дек 2022 в 11:23
    Не надо быть главным синоптиков что бы это понять
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