Главный синоптик Петербурга: Заносы на дорогах будут только расти, снег усилится

По его словам, сегодня центр циклона приближается к Минску, а затем сместится на север и завтра выйдет на Финский залив.

В ближайшие часы в Петербурге легче не станет. Прогноз погоды дал утром 12 декабря главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале .

«В течение первой половины дня снег будет идти постоянно, но вечером еще одна зона осадков с более интенсивным снегом. Так что снег до 10–15 см за сегодняшний день и начало ночи получится», — отмечает Колесов.

Заносы на дорогах будут только расти.



«Ветер северо-восточного направления продолжает усиливаться, сейчас порывы уже до 12–15 м/с, на акватории Невской губы и Финского залива до 15–20 м/с. Но в ближайшее время ветер будет еще сильнее и сохранится до вечера», — сообщает синоптик.



В Петербурге сейчас минус 5–6 градусов. Завтра, когда погода успокоится, станет немного теплее — минус 2–4.

