Пулково: Работаем в тяжелых метеоусловиях, сильный ветер, ливневые осадки в виде снега. Рейсы задерживают

Несмотря на непогоду, петербургский аэропорт Пулково утром 12 декабря функционирует штатно, полосы работают в полном объеме. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе гавани.
«Аэропорт Пулково работает в тяжелых метеоусловиях. Сильный боковой ветер, ливневые осадки в виде снега», — отметили в пресс-службе. Решение о посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов.
читательница «Фонтанки» Виктория
По данным онлайн-табло, задержек много. Например, прибытие рейсов из Сургута и Минска перенесено на час, отложен рейс «Победы» в Москву, который должен был отправляться в 8:50. В Москве, напомним, тоже сильные осадки, задерживают и отменяют авиарейсы.
Пробки на дорогах Петербурга достигли небывалых 9 баллов. В городе хозяйничает циклон.