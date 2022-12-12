Ледяной дождь и ночная гроза в Москве: задерживаются самолёты, в том числе петербургские

В Москве разыгралась непогода: «тропический» дождь, снег и даже гроза. Из-за этого минувшей ночью и утром 12 декабря наблюдаются перебои с транспортом.
Отменены восемь рейсов и задержаны более 50 в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», в том числе некоторые петербургские. Например, рейс «Аэрофлота» SU 35 Санкт-Петербург — Москва ожидается не в 7:45, а в 8:22.
Ещё вечером Дептранс предупредил, что возможны локальные задержки трамваев, маршруты могут быть оперативно изменены. В 21: 50 из-за ледяного дождя в пути был остановлен поезд №7945 Тверь-Москва, из-за чего произошёл сбой графика пассажирских поездов. В итоге задержались семь пригородных поездов на время от 30 минут до 1 часа 17 минут.
После ледяного дождя поверхности покрываются коркой льда.
Непогода накрыла несколько регионов России. Вечером в воскресенье из-за ледяного дождя в Чувашии застрял поезд Петербург — Казань.