Плюс 10 часов в пути. Ледяной дождь задержал в пути петербургский поезд

Непогода задержала в пути поезд Петербург - Казань. Проверка транспортной прокуратуры путешествие для пассажиров не ускорила.



Как сообщает Горьковская железная дорога, из расписания поезда выбиваются на участке на участке Арзамас – Канаш. По данным на десять вечера 11 декабря, сильнее всего отстают составы из Москвы и Петербурга.

Первый опаздывает в Казань на семь часов, второй - на девять.

По данным с сайта РЖД, пассажиры петербургского поезда пять часов потеряли в районе станции Шумерля в Чувашии. На станции Вурнары из графика выбились уже на девять часов. Сейчас опоздание подбирается к 11 часам - до Казани ещё четыре станции.