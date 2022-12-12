Плюс 10 часов в пути. Ледяной дождь задержал в пути петербургский поезд

Непогода задержала в пути поезд Петербург - Казань. Проверка транспортной прокуратуры путешествие для пассажиров не ускорила.
Как сообщает Горьковская железная дорога, из расписания поезда выбиваются на участке на участке Арзамас – Канаш. По данным на десять вечера 11 декабря, сильнее всего отстают составы из Москвы и Петербурга.
Первый опаздывает в Казань на семь часов, второй - на девять.
По данным с сайта РЖД, пассажиры петербургского поезда пять часов потеряли в районе станции Шумерля в Чувашии. На станции Вурнары из графика выбились уже на девять часов. Сейчас опоздание подбирается к 11 часам - до Казани ещё четыре станции.
Чувашию в воскресенье испытывает антициклон и ледяной дождь. Он же вместе с метелью в прогнозе Татарстана, объявлено штормовое предупреждение, пишет 116.RU.
Приволжская транспортная прокуратура вскоре после полудня сообщила, что в связи с задержкой поездов пригородного и дальнего следования организована проверка. Погода невыездная и нелётная: через три часа после поездов надзорное ведомство взялось за самолёты, в ожидании которых в аэропорту Казани томятся пассажиры.