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    Плюс 10 часов в пути. Ледяной дождь задержал в пути петербургский поезд

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    Непогода задержала в пути поезд Петербург - Казань. Проверка транспортной прокуратуры путешествие для пассажиров не ускорила.

    Как сообщает Горьковская железная дорога, из расписания поезда выбиваются на участке на участке Арзамас – Канаш. По данным на десять вечера 11 декабря, сильнее всего отстают составы из Москвы и Петербурга.

    Первый опаздывает в Казань на семь часов, второй - на девять.

    По данным с сайта РЖД, пассажиры петербургского поезда пять часов потеряли в районе станции Шумерля в Чувашии. На станции Вурнары из графика выбились уже на девять часов. Сейчас опоздание подбирается к 11 часам - до Казани ещё четыре станции.

    Чувашию в воскресенье испытывает антициклон и ледяной дождь. Он же вместе с метелью в прогнозе Татарстана, объявлено штормовое предупреждение, пишет 116.RU.

    Приволжская транспортная прокуратура вскоре после полудня сообщила, что в связи с задержкой поездов пригородного и дальнего следования организована проверка. Погода невыездная и нелётная: через три часа после поездов надзорное ведомство взялось за самолёты, в ожидании которых в аэропорту Казани томятся пассажиры.

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    Комментарии 1

    aprahka12 Дек 2022 в 00:11
    Значит надо вводить тепловозную тягу.
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