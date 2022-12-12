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    Лазурный автобус застрял в снегах на Васильевском острове. Толкали и откапывали даже дети

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    6 комментариев

    Лазурный автобус стал заложником снега на улице Челюскина в Василеостровском районе. Видео застрявшего транспорта 12 декабря в редакцию «Фонтанки» прислали читатели.

    Читатель «Фонтанки»

    На кадрах видно, как молодые люди пытаются раскачать автобус 220-го маршрута, пока водитель выжимает газ. Но должного эффекта это не возымело, тогда в ход пошли лопаты. На кадрах видно, как откапывать колеса вызвались прохожий и ребенок с красной игрушечной лопаткой. Как подсказывают очевидцы, за полчаса выкопать автобус не удалось, к девяти вечера работа продолжается, ребенок все еще копает.

    Южный циклон «Биргит» принес петербуржцам в понедельник немало проблем. За разгулом стихии «Фонтанка» следила в режиме онлайн.

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    Комментарии 6

    prosto korsak12 Дек 2022 в 21:16
    Ребёнку надо в археологи податься. Хорошо копает! Или в Следственный Комитет.
    +0−0
    Slava_Rossii212 Дек 2022 в 21:13
    После таких видео Губернатор должен писать по собственному!
    +5−0
    triton197712 Дек 2022 в 21:10
    Не приспособлены конешно "лазурные гости" к нашим суровым метеоусловиям))
    +0−0
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