Лазурный автобус застрял в снегах на Васильевском острове. Толкали и откапывали даже дети

Лазурный автобус стал заложником снега на улице Челюскина в Василеостровском районе. Видео застрявшего транспорта 12 декабря в редакцию «Фонтанки» прислали читатели.
Читатель «Фонтанки»
На кадрах видно, как молодые люди пытаются раскачать автобус 220-го маршрута, пока водитель выжимает газ. Но должного эффекта это не возымело, тогда в ход пошли лопаты. На кадрах видно, как откапывать колеса вызвались прохожий и ребенок с красной игрушечной лопаткой. Как подсказывают очевидцы, за полчаса выкопать автобус не удалось, к девяти вечера работа продолжается, ребенок все еще копает.
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