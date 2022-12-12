    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, сильный снег

    Ощущается как -11

    2 м/с, с-в

    750мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd62.38eur65.84
    ТЕМА ДНЯ

    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Петербургским спасателям в понедельник было не до шуток. Главный синоптик рассказал, когда уймется несносная «Биргит»

    4880
    обсудить

    35 раз выезжали пожарно-спасательные подразделения устранять последствия непогоды 12 декабря. 17 раз ветер сдувал элементы кровли, 4 раза страдали провода, 2 раза — дорожные знаки, 8 раз падали деревья и так далее. Пострадавших к 19:00, по информации ГУ МЧС по Петербургу, нет.

    ПоделитьсяПоделиться

    Читатель «Фонтанки»

    Главный городской синоптик Александр Колесов рассказал, когда успокоится «Биргит». По его словам, ночью снег продолжит валить, а вот утром во вторник станет спокойнее. Так или иначе, абсолютно бесснежных дней, по прогнозам Северо-Западного УГМС, нам пока ждать не приходится.

    Южный циклон «Биргит» в понедельник спровоцировал не только дорожные заторы, но и задержку рейсов в Пулково. Заснеженный город в режиме онлайн — на «Фонтанке».

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close