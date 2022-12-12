Петербургским спасателям в понедельник было не до шуток. Главный синоптик рассказал, когда уймется несносная «Биргит»

35 раз выезжали пожарно-спасательные подразделения устранять последствия непогоды 12 декабря. 17 раз ветер сдувал элементы кровли, 4 раза страдали провода, 2 раза — дорожные знаки, 8 раз падали деревья и так далее. Пострадавших к 19:00, по информации ГУ МЧС по Петербургу, нет.
Читатель «Фонтанки»
Главный городской синоптик Александр Колесов рассказал, когда успокоится «Биргит». По его словам, ночью снег продолжит валить, а вот утром во вторник станет спокойнее. Так или иначе, абсолютно бесснежных дней, по прогнозам Северо-Западного УГМС, нам пока ждать не приходится.