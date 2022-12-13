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    Сиквел про автобус и лыжня в правом ряду. Как Петербург выглядит после буйства «Биргит»

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    3 комментария

    Читатели «Фонтанки» 13 декабря делятся утренними впечатлениями от поездки на работу. Город убирала почти тысяча единиц техники — и всё равно некоторым проще на лыжах.

    Во-первых, спешим обрадовать любителей сериалов: историю уснувшего в снегах на василеостровском намыве автобуса, за которой мы следили вечером, продлили на второй сезон. Нет, вчерашний, по словам читателя, всё-таки отбуксировали, но снежно место пусто не бывает.

    читатель «Фонтанки»

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    Те автобусы, что выехали на линию, судя по сообщениям, не всегда могут подъехать к остановке. Особенно много жалоб на это из Приморского района, похоже — на Лесном проспекте, на углу Художников и Просвещения.

    читатель «Фонтанки»

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    Дойти до автобуса — это тоже история. Читатели говорят о «козьих тропах» в снегу и сугробах «выше собаки». Правда, собака — не алабай.

    читатель «Фонтанки»

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    В центре Петербурга магистральные улицы почищены, однако стоит отъехать подальше, к улице Жукова, — и у водителей может случиться когнитивный диссонанс. Они вроде бы частный транспорт, а приглядишься — общественный, ехать же приходится по рельсам. В общем, задача деавтомобилизации решается нетривиально.

    читатель «Фонтанки»

    А на Кантемировской замечен необычный участник дорожного движения, только он и может на ней двигаться в правом заснеженном ряду.

    читатель «Фонтанки»

    По словам синоптиков, Петербург всё ещё находится на периферии циклона «Биргит», который накануне завалил город снегом и напомнил о погодных рекордах 2009 года. Как петербуржцы вчера добирались до дома — смотрите в материале «Фонтанки».

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