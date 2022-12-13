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    «Биргит» все еще рядом, но присмирела — Петербургу обещают небольшой снег, и то не везде

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    3 комментария

    Петербург 13 декабря все еще находится под влиянием циклона «Биргит», но пока что со снегом погода притормозит. И даже станет потеплее.

    По данным Гидрометцентра, ветер днем сменит направление на южное, дуть будет умеренно. С такой же интенсивностью будет падать снег, но не повсеместно. Температура может подняться до -2, к ночи — опуститься до -8.

    Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет, что город останется на периферии циклона «Биргит», центр которого будет кружить над акваторией Финского залива.

    Накануне «Биргит» завалила город снегом и остановила движение транспорта. Последствия ощущаются и наутро.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 3

    mikaile197713 Дек 2022 в 09:50
    Что за названия погодных условий ???
    Сразу называйте Жанна ; Анжела И так далее.
    Можно всех посмотреть
    +0−0
    26625649813 Дек 2022 в 09:33
    Фонтанка, ты в параллельной реальности обитаешь? Выгляни на улицу, в городе снежный коллапс, ЖКХ, в очередной раз, проф непригодны
    +1−0
    Марти МакФлай13 Дек 2022 в 09:08
    Как приятно, оказывается, провести эту неделю в Красноярске. На улице -14, город идеально почищен от снега - как проезжие части, так и тротуары. Видимо, это чисто петербургская немощь - неспособность справиться с осадками.
    +3−0
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