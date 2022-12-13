«Биргит» все еще рядом, но присмирела — Петербургу обещают небольшой снег, и то не везде

Петербург 13 декабря все еще находится под влиянием циклона «Биргит», но пока что со снегом погода притормозит. И даже станет потеплее.

По данным Гидрометцентра, ветер днем сменит направление на южное, дуть будет умеренно. С такой же интенсивностью будет падать снег, но не повсеместно. Температура может подняться до -2, к ночи — опуститься до -8.

Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет, что город останется на периферии циклона «Биргит», центр которого будет кружить над акваторией Финского залива.