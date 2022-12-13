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    Насыпанный «Биргит» в Петербурге снег побил рекорд и напомнил, каково было в 2009-м

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    6 комментариев

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги того, что в Петербурге наделал циклон «Биргит». 12 декабря войдет в историю наблюдений за погодой с рекордом.

    Как уточняет синоптик, в погодную летопись войдет значение для выпавших осадков 15,7 мм — для центральной метеостанции на этот день календаря это рекордное значение, до этого максимум был 9,3 мм.

    «Надо отметить, что прошедшие вчера осадки в виде чистого снега (даже не мокрого и без дождя) приближаются к рекордным значениям 2009 года. Напоминаю, что Санкт-Петербург был завален снегом 24 декабря 2009 года (выпало 18,2 мм), а затем через сутки 26 декабря выпало рекордное за все время количество снега в 28,0 мм», — добавил синоптик.

    Он также отметил, что за ночь выпало еще порядка 3 мм, но в итоге назвать данные точными невозможно — показатели сильно поменял ветер, и высота снежного покрова на утро 13 декабря, по данным метеостанций, колеблется от 14 до 19 см.

    Сегодня в городе спокойно, умеренный ветер и местами умеренный снег.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 6

    Заливщик голосовых планок13 Дек 2022 в 10:19
    "Напоминаю, что Санкт-Петербург был завален снегом 24 декабря 2009 года" - январь 10 помню, январь 11 помню, декабрь 09 не помню. Молодец, сЫноптик, что напомнил.
    +0−0
    27455585113 Дек 2022 в 10:16
    Про миллиметры очень смешно))
    +0−0
    Wolf_5e4cd7fb0fc2213 Дек 2022 в 10:10
    у вас редакторы в школе учились? ну там мм и см как-то различать?
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