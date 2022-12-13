Насыпанный «Биргит» в Петербурге снег побил рекорд и напомнил, каково было в 2009-м

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги того, что в Петербурге наделал циклон «Биргит». 12 декабря войдет в историю наблюдений за погодой с рекордом.

Как уточняет синоптик, в погодную летопись войдет значение для выпавших осадков 15,7 мм — для центральной метеостанции на этот день календаря это рекордное значение, до этого максимум был 9,3 мм.

«Надо отметить, что прошедшие вчера осадки в виде чистого снега (даже не мокрого и без дождя) приближаются к рекордным значениям 2009 года. Напоминаю, что Санкт-Петербург был завален снегом 24 декабря 2009 года (выпало 18,2 мм), а затем через сутки 26 декабря выпало рекордное за все время количество снега в 28,0 мм», — добавил синоптик.