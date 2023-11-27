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    Заметенный Петербург. Массовые задержки в Пулково, очередь из трамваев на Невском и пешеходы, штурмующие заснеженные тротуары

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    Всего за несколько часов Петербург основательно засыпало снегом. Дороги парализовало пробками, оперативно доехать с работы домой невозможно ни на общественном, ни на личном транспорте. Стихия будет гостить в городе до следующего дня.

    Как сообщил в своем телеграм-канале специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 27 ноября, за сегодняшний вечер и завтрашний день высота снежного покрова в Петербурге увеличится на 8–10 см. Уже сейчас в редакцию поступают многочисленные видео и фотографии с заметенными улицами.

    читатели «Фонтанки»

    Небольшое ДТП парализовало Невский проспект. От Фонтанки до Дворцовой площади встали троллейбусы. К 21:30 обстановка на дорогах всё ещё оценивается в 8 баллов. Затруднено движение по Каменноостровскому проспекту, Выборгской набережной, Обводному каналу в районе Александро-Невской лавры.

    Те, кто смог добраться до дома, наблюдают метель из окна. Видимость стремится к нулю.

    читатель «Фонтанки»

    Массовые задержки на вылет в Пулково начались с 15:00. Аэропорт работает штатно, но в сложных метеоусловиях. Задержаны 24 рейса на вылет. «Аэрофлот» отменил два рейса между Москвой и Петербургом. По данным Росавиации, на 21:20 на запасные аэродромы ушли 18 рейсов. Например, самолёты сели в Москве, Пскове и Петрозаводске.

    Стихию принёс в Петербург южный циклон, который натворил бед в Крыму.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о нормативах уборки в городе.

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