Заметенный Петербург. Массовые задержки в Пулково, очередь из трамваев на Невском и пешеходы, штурмующие заснеженные тротуары

Всего за несколько часов Петербург основательно засыпало снегом. Дороги парализовало пробками, оперативно доехать с работы домой невозможно ни на общественном, ни на личном транспорте. Стихия будет гостить в городе до следующего дня.



Как сообщил в своем телеграм-канале специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 27 ноября, за сегодняшний вечер и завтрашний день высота снежного покрова в Петербурге увеличится на 8–10 см. Уже сейчас в редакцию поступают многочисленные видео и фотографии с заметенными улицами.