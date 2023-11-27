    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, с-в

    756мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.81eur96.92

    Циклон, натворивший бед на юге, испортит погоду и в Петербурге

    9328
    10 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге начинается пора снегопадов и метелей.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 ноября в городе облачно с прояснениями, снег, местами метель. Ветер северо-восточный, северный умеренный, во второй половине дня местами порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 9–11 градусов, днем составит минус 4–6 градусов. На дорогах сложная обстановка.

    На погоду в Ленобласти влияет северная периферия того самого южного циклона, который натворил бед на юге России, особенно в Крыму, и из-за которого в Москве задерживают самолёты. Его центр в середине дня окажется над западом Центрального округа. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В ночь на вторник, 28 ноября, местами будет сильный снег и метель с порывистым ветром. Температура воздуха ночью минус 5–7 градусов, днем минус 1–3, на дорогах сложная обстановка.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыНепогода
    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close