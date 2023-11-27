Циклон, натворивший бед на юге, испортит погоду и в Петербурге

В Петербурге начинается пора снегопадов и метелей.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 ноября в городе облачно с прояснениями, снег, местами метель. Ветер северо-восточный, северный умеренный, во второй половине дня местами порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 9–11 градусов, днем составит минус 4–6 градусов. На дорогах сложная обстановка.
На погоду в Ленобласти влияет северная периферия того самого южного циклона, который натворил бед на юге России, особенно в Крыму, и из-за которого в Москве задерживают самолёты. Его центр в середине дня окажется над западом Центрального округа. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В ночь на вторник, 28 ноября, местами будет сильный снег и метель с порывистым ветром. Температура воздуха ночью минус 5–7 градусов, днем минус 1–3, на дорогах сложная обстановка.