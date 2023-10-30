Некомплект. В Смольном рассказали, как будут чистить и обогревать Петербург в этом году

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Приближающуюся зиму чиновники Смольного обещают встретить увеличенным количеством уборочной техники, перехватывающими снегоприемниками и починенными трубами. Анонсированная ранее реформа уборки дворов и дорог должна пройти для городан незаметно, в хорошем смысле. Вот только с кадрами снова беда.



Отчет о подготовке к зиме руководители жилкома, комблага и комитета по энергетики дали комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству 30 октября. Парламентарии выслушали и задались вопросом, не сделала ли реформа ситуацию хуже, чем было до нее.



Дворы Зиму этого года Петербург встретит с реформированной схемой уборки дворов. Как рассказывала «Фонтанка», чтобы избежать снежного коллапса позапрошлого года, который вылился в десятки уголовных дел, власти города решили доверить внутриквартальные территории жилищным агентствам, которые должны сменить организационную форму с казенных на бюджетные учреждения. Прежние подрядчики районных администраций, демпинг которых был объявлен главной причиной неубранных завалов, начали уходить со сцены еще 1 января 2023 года.



Как рассказал глава жилкома Олег Зотов, дворы будут убирать в этом году 3631 дворник и 899 механизаторов, штат укомплектован на 84% и 74% соответственно. Несмотря на то, что власти города предложили работникам «конкурентоспособные зарплаты», а также пообещали обеспечить приезжих специалистов жильем, проблема кадрового голода до конца не решена. Самая большая нехватка персонала в Центральном районе, где недобор дворников достигает 35%, а механизаторов — 67%. Лучше всего дела обстоят в Петроградском, Невском, Кронштадтском и Колпинском районах. Причем если механизаторы в основном уже числятся за районными жилищными агентствами (РЖА), то в случае дворников половина работников — это штат управляющих организаций. По словам Олега Зотова, перед районами стоит задача к 1 декабря укомплектоваться хотя бы на 90%. Для привлечения кандидатов власти организовали информационную кампанию, отметил он.



В распоряжении властей 1229 единиц уборочной техники и 1057 средств малой механизации. Для борьбы с наледью запасено 10 тыс. тонн соли, 946 тонн песка, 8,5 тыс тонн пескосоляной смеси и 236 тонн противогололедных материалов. Кровли домов будут чистить 435 штатных кровельщика управляющих организаций, еще 1512 работников будут привлечены по договорам подряда в период обильных снегопадов.



Депутат от «Единой России» Наталья Астахова поинтересовалась, не нужно ли закупить еще техники. На это Олег Зотов сообщил, что дополнительные машины пока не помогут из-за дефицита человеческих кадров. На это депутат Александр Ходосок задался вопросом, а нужна ли была в таком случае реформа: «Не создали ли мы искусственно ситуацию еще хуже, чем была в этих организациях?». На это Олег Зотов возразил, что управляющие организации «как самостоятельные хозяйствующие субъекты» действуют из экономической целесообразности. После того, как городские власти подняли зарплаты дворникам в РЖА, те тоже начали улучшать условия «чтобы сохранить персонал».



Дороги и парковки Сфера уборки дорог только вступает в реформу. Как сообщала «Фонтанка», ГУДП и ГУДСП будут преобразованы в ГБУ и получат договоры на содержание дорог не по аукциону, а в рамках бюджетного задания. При этом до конца 2023-го продолжают действовать обычные контракты, заключенные с подрядчиками еще прошлым летом. «Наша задача сделать так, чтобы жители города не заметили этого перехода», — подчеркнул глава комитета по благоустройству Василий Пониделко.

Всего город будут убирать 2275 водителя, 1864 механизатора и 870 специалистов ручной уборки. Но предприятия продолжают набор, подчеркнул Пониделко. А в случае залпового и внезапного снегопада и резкого увеличения техники на улицы выйдет дополнительно порядка 100 единиц техники с механизаторами, заверил он.



В этом году комблаг закупит 272 единицы уборочной техники, из них 185 будут работать и зимой и летом. Для уборки дорог в ночное время будут действовать знаки «Остановка запрещена», но по просьбе горожан ведомство скорректировало время действия знаков по 552 адресам. В районе исторического центра таких знаков не будет из-за введения платной парковки. Что касается самой платной парковки, то ее уборка — это вызов, признал чиновник, и «серьезная кропотливая работа, которой предстоит научиться». По его словам, городские власти разработали специальный регламент по уборке платной парковки. Также вместе с комитетом по транспорту комблаг составил тепловую карту города, чтобы понимать где находятся наиболее запаркованные улицы.



Из пока нереализованных планов комблага — наделение уборочных ГБУ полномочием временно перемещать припаркованные авто для уборки. Такой опыт есть в других регионах, отметил Пониделко, пообещав прийти к депутатам с законодательной инициативой.

По словам чиновника, комблаг заготовил для уборки дорог 144 тысячи тонн технической соли и 88 тысяч тонн песка. Ранее вице-губернатор Евгений Разумишкин отмечал, что власти города будут стремиться сократить использование песка в пользу реагентов, поскольку весной из-за этого возникает пыль и засоряется ливневая канализация. Полный отказ от химии маловероятен, но в садах и парках их использование по возможности минимизируют.

ГУП «Водоканал» подготовил для утилизации снега, как и в прошлом году, 11 снегоплавильных пунктов. Снегоприемок будет семь против 17 заявленных в прошлом году. Однако, по словам Пониделко, для оперативного вывоза снега появится 14 временных пунктов вместимостью 1,7 млн кубов. Это позволит технике не простаивать в очередях в снегоприемные пункты, как это случилось в позапрошлом году, подчеркнул чиновник. По словам главы «Водоканала» Сергея Волкова, набор персонала на снегоплавильные и снегоприемные пункты еще идет, но к полноценной работе они приступят уже с 16 ноября. В проектировании три адреса и еще два подготовлены для внесения в программу финансирования на 2024–25 годы.



Трубы Зимой Петербург предстоит не только чистить, но обогревать. По словам главы комитета по энергетике Станислава Протасова, теплоэнергетический комплекс города готов к зиме на 100%. Отопление началось во всех районах. В строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 280 км сетей в этом году вложат 30 млрд рублей. К нештатным ситуациям город тоже готов: в Петербурге работает 801 аварийно-ремонтная бригада из 3720 человек и 1518 единиц спецтехники.



Депутат Наталья Астахова посетовала, что несмотря на все предпринимаемые действия из года в год повторяется одно и тоже: хотя трубы испытывают и меняют летом, зимой они все равно рвутся. Собственно, недавние перформансы на Бассейной это только подтверждают.



Глава АО «Теплосеть» Антон Свиридов сообщил, что межотопительный период все необходимые испытания теплосетей были выполнены. Количество повреждений во время испытаний увеличилось по сравнению с прошлым сезоном на 9%, что дает надежду на то, что в зимний период число прорывов будет минимальным.



«Если вы нас не замечаете, значит мы хорошо подготовились», — отметил глава ГУП «ТЭК» Иван Болтенков. По его словам, помимо обязательных мероприятий по испытаниям труб предприятия применяет инновационные методы диагностики и проверяет трубы с помощью специального робота. Положенные по регламенту методы — «это все равно что каждый раз пытаться сломать себе руку — когда-нибудь сломается», отметил Болтенков. А вот новые средства позволяют заранее предсказывать дефект и управлять им, то есть чинить трубу «не в минус 20». Глава ГУП «ТЭК» выразил надежду, что когда-нибудь удастся узаконить эти действия, а пока они идут в качестве факультатива.

«Теплосеть» тоже пользуется современными технологиями, а также поставила себе задачу сократить время устранения повреждения, подчеркнул Антон Свиридов.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

