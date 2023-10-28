Бассейн на Бассейной второй раз за неделю. На юге Петербурга из-за прорыва перекрыто движение

Жители Московского района второй раз за неделю наблюдают теплый туман за окном. И снова по вине трубы с горячей водой.

Как сообщила «Фонтанке» 28 октября читательница Мария, прорыв произошел там же, где и 25 октября — напротив дома 25 по Бассейной улице, на углу с Варшавской.