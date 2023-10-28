Бассейн на Бассейной второй раз за неделю. На юге Петербурга из-за прорыва перекрыто движение

Жители Московского района второй раз за неделю наблюдают теплый туман за окном. И снова по вине трубы с горячей водой.
Как сообщила «Фонтанке» 28 октября читательница Мария, прорыв произошел там же, где и 25 октября — напротив дома 25 по Бассейной улице, на углу с Варшавской.
читатель «Фонтанки» Мария
Комитет по транспорту сообщает, что из-за аварийных работ временно изменены трассы автобусных маршрутов №№ 36, 63, 72, 286.
«На данный момент организовываются ремонтные работы. Циркуляция горячего водоснабжения близлежащих зданий осуществляется путём перевода подачи теплоснабжения посредством использования смежных магистралей на этом участке», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербруга».
Ремонтные работы ведутся у дома 25, корпус 2 по Варшавской улице.