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    Бассейн на Бассейной второй раз за неделю. На юге Петербурга из-за прорыва перекрыто движение

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    Жители Московского района второй раз за неделю наблюдают теплый туман за окном. И снова по вине трубы с горячей водой.

    Как сообщила «Фонтанке» 28 октября читательница Мария, прорыв произошел там же, где и 25 октября — напротив дома 25 по Бассейной улице, на углу с Варшавской.

    читатель «Фонтанки» Мария

    Комитет по транспорту сообщает, что из-за аварийных работ временно изменены трассы автобусных маршрутов №№ 36, 63, 72, 286.

    «На данный момент организовываются ремонтные работы. Циркуляция горячего водоснабжения близлежащих зданий осуществляется путём перевода подачи теплоснабжения посредством использования смежных магистралей на этом участке», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербруга».

    Ремонтные работы ведутся у дома 25, корпус 2 по Варшавской улице.

    © Фонтанка.Ру

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